Her blir det buss for tog på 17. mai

Både skolen og kirken på Tveit er under ombygging for tiden. Det har ført til problemer før 17. mai skal arrangeres, for alle parkeringsplassene er forsvunnet.

– Vi og FAU har fått masse spørsmål om hva som skjer. Vi har merket at folk er litt stresset over det, sier leder i Haugland skole musikkorps, Mette Ingebrigtsen.

Hvert år går 17. mai-toget fra Haugland skole til Tveit for gudstjeneste der. Kvelden før har folk pleid å kjøre bilene til Tveit for å slippe å gå hele veien tilbake til Haugland etter toget.

– Men i år er ikke det mulig på grunn av ombyggingen, sier korpslederen.

Stiller med buss

Etter flere møter mellom FAU på Haugland, Tveit, Hanøy og med musikkorpsene og kirken har de derimot funnet en løsning på problemet.

– Vi var innom mange alternativer, men endte på å stille med gratis buss tilbake til skolene, sier Ingebrigtsen.

Med masse tilflyttere har de vært redd for at mange heller skal prioritere feiringen i Bergen.

– Med løsning på problemet håper vi å klare å holde på feiringen i bygden, sier hun.

Masse på programmet

Etter gudstjeneste på grusbanen utenfor Tveit klokken 11 går ferden videre til Ravnanger ungdomskole for de som ikke ønsker å ta bussen tilbake til Haugland.

– Der er det kakebakekonkurranse, servering av mat, boder, leker for barn og tautrekking er tilbake på programmet. Vi prøver å vise at det skjer mye her for både voksne og små, sier Ingebrigtsen.