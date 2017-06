Drømmestipend til Eva

Hvert år deles drømmestipendet ut i samarbeid med norsk kulturskoleråd og Norsk tipping. Landet rundt er det 100 talentfulle ungdommer som får prisen. I år er Eva Tyrhaug fra Askøy en av de heldige.

– Jeg synes det er gøy å tegne. Det er derfor veldig kjekt å få en slik annerkjennelse. Jeg er både glad og stolt, sier Tyrhaug til Askøyværingen etter utdelingen.

Mellomtittel

Det er Askøy kulturskole som har nominert tegneren i kategorien visuell kunst. Det lokale utvalget melder at de lot seg imponere av detaljnivået, realismen og tilstedeværelsen i bildene hennes.

Og det var den nasjonale juryen som skal vurdere alle nominasjonene landet rundt enig i.

Tegning av Eva Tyrhaug

Det verdenskjente bilde av den afghanske jenta Sharbat Gula, som prydet forsiden i National Geographic i 1985, er blant bildene Tyrhaug har gjort om til tegninger.

– Det er en tegning jeg brukte 15 timer på å lage. Jeg valgte akkurat dette bildet på grunn av uttrykket i øynene, sier hun.

Tyrhaug forklarer selv at hun er selvlært tegner, og for det meste er det blyant hun bruker. Allerede som 15-åring begynte hun å tegne på oppdrag for andre.

– Jeg tegner veldig mye forskjellig. Det varierer fra portretter, til tegninger av dyr, venner og mer, forklarer hun.

Drøm å bli nominert

I sin søknad for å bli nominert skriver 18-åringen at det å bli nominert ville vært en drøm i seg selv.

– Jeg ønsker å forbedre meg i det jeg gjør nå, lære meg nye teknikker samt utforske ulike stiler og materialer. Ønsker en utdanning i kunstfag, for senere å kunne lære videre til andre, skriver hun.

Stipendet består av 10.000 kroner. Fra musikken har Askøy hatt flere vinnere av stipendet tidligere. Fløytist Frida A. Lereng vant for eksempel i 2014.