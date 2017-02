Datarock: Jeg hadde aldri sett for meg at vi kom til å være et husband

Da Fredrik Saroea fikk forespørsel om å være husband for Stian Blipp Show i Bergen, tenkte han umiddelbart at dette ikke var noe resten av bandet ville bli med på.

– Jeg trodde oppriktig de andre bare ville: nei, nei, nei, når jeg skulle fortelle det til dem, sier Saroea.

Men etter at musikeren fra Askøy og de andre bandmedlemmene fikk møtt Stian og forsto hva showet gikk ut på, var de enig om at dette måtte de gjøre.

– Vi hadde allerede flere forbindelser til produksjonen med folk vi har kjent i alle år, forklarer Saroea og fortsetter:

– Stian er en alright fyr, hyggelig og erfaren, han har et godt hjerte for det han har lyst til å gjøre og vi syntes dette var et positivt prosjekt.

Han berømmer spesielt at TV2 ønsker å gjøre et skikkelig show i Bergen.

Hjem til Verftet

For Datarock ble det mer som om Stian Blipp Show kom hjem til dem for å lage TV.

– De tekniske produsentene på verftet er jo kompisene våre, så for oss er ikke dette som om vi drar til et studio. Det er mer som om de kommer inn i vår stue, sier Saroea og legger til:

– Dette er ikke et vanlig TV-show, men en filmet fest.

For Stian Blipp var også Datarock førstevalget da han skulle velge husband. Han har fulgt bandet siden han var ung.

– Hver gang de er på scenen gir han fantastisk energi, spiller for publikum, har helt rå musikk og er så forbaska sjarmerende, sier Blipp om Saroea.

Han forteller om en umiddelbar klikk mellom Saroea og ham selv.

Dette er ikke et vanlig TV-show, men en filmet fest.

Fredrik Saroea

– Noen blir helt annerledes når de kommer av scenen, men for meg ble Datarock enda fetere etter jeg ble kjent med dem. Det gir en ufattelig trygghet når vi skal i gang med dette, fortsetter Blipp.

– Og så er ingenting bedre enn at de får spille i egen stue. Jeg tipper de kommer i studio med kaffekopper og tøfler. Og jeg syntes det er deilig.

Skuer mot Askøy

Når Askøyværingen snakker med Saroea sitter han på Verftet og skuer utover mot Askøy. Han mimrer tilbake til første gangen han spilte på Verftet, og i tenårene da han tilbrakte tid her på konserter.

TV2 er en viktig bedrift for Bergen, for det er såpass mange som har vokst ut av byen.

Fredrik Saroea

– Jeg er absolutt stolt av at vi er en del av dette. Det har vært mye negativ presse rundt TV2 de siste årene, og det er kult å være med på noe positivt. TV2 er en viktig bedrift for Bergen, for det er såpass mange som har vokst ut av byen, forklarer Saroea engasjert.

Likevel kommer man ikke utenom at Datarock ikke er et klassisk husband. Noe de selv også tenkte da forespørselen kom.

– Stian hadde ikke tenkt at vi skulle være et klassisk husband som spilte en kort versjon av topp 10-låtene. Han tenkte mer soul og funk, datarocksound og at vi skulle covre andre ting vi syntes var kule, forklarer Saroea.

– Samtidig er dette en mulighet for oss å bli et band igjen. Ikke bare være i et studio, men også på en scene og spille, fortsetter han.

Bandet kommer også med nytt album om kort tid, og første singelen de slipper er vignetten til nettopp Stian Blipp Show.

