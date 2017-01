«Aber Bergen» fortsetter på Askøy

Det bekrefter produsent Eldar Nakken ovenfor Bergensmagasinet.

Tv-serien som har gått på TV 3 i høst fikk like før jul klarsignal til å lage en ny sesong. Samtidig ble det klart at advokatdramaet ikke var blant tv-seriene som får pengestøtte fra NFI. Da kunne fort planen med å sette i gang produksjonen igjen i mars på Follese gå skeis.

– Når man er TV-produsent må man alltid ha klar en plan B og plan C. I dette tilfellet har vi greid å skru sammen en finansiering ved hjelp av smart budsjettering, og at vårt distribusjonsselskap sammen med TV 3 strakk seg enda et hakk, sier Nakken fra ITV Studios.

Filmriggen fra fjorårets innspilling står fortsatt i et fabrikklokale på Follese. I mars vender altså Odd-Magnus Williamson og de andre skuespillerne tilbake for å lage sesong to av advokatserien.

