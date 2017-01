– Hvorfor bruker dere ikke leggskinn?

– Dette er vår drømmedag med MOT, sier Hans Inge Dahl Torgersen.

Sammen med tre av sine venner fra Ravnanger ungdomsskole ble han plukket ut til å få sin drømmedag oppfylt. Deres største ønske var å bruke en dag sammen med Brann.

Tirsdag 24. januar startet de i Vestlandshallen for å overvære Branns trening før de ble med til Brann Stadion for omvisning og en lunsj med spillergruppen.

Nysgjerrige

Av guttegjengen på fire spiller tre av dem fotball, mens den fjerde, Sondre Alvheim Sivertsen, har en pause for øyeblikket.

Guttene forteller at grunnen til at de ville møte Brann var av ren nysgjerrighet.

– Jeg ville se hvordan en norsk storklubb trener og har det til vanlig, sier Kristoffer Gjerde.

– Jeg har heiet på Brann siden jeg var liten gutt, så derfor, sier Torgersen.

Målet for de fortsatt spillende er naturlig nok å få spille for A-laget til Brann

Torgersen smiler lurt og mener han skal være klar allerede fra neste sesong av.

Ett spørsmål

I det AV intervjuer guttegjengen, har de ennå igjen å spise lunsj med spillerne og trener Lars Arne Nilsen.

På spørsmål om hva de tenker å spørre dem om, sier de det bare er en ting de lurer på.

– Det er hvorfor spillerne ikke bruker leggbeskyttere på trening, sier Dahl Torgesen.

Og akkurat i det han sier dette kommer Nilsen tilfeldigvis forbi og de kan stille ham spørsmålet direkte.

Brann-treneren var rask med å svare på spørsmålet og tok seg også tid til en prat med guttene fra Askøy.

– Ja, det er et godt spørsmål. Det er ingen forskning som tilsier at en skal bruke leggbeskyttere på trening, men det er lurt fordi man bruker det i kamp. Dere burde likevel bruke leggbeskyttere for å lære dere opp til det. Vi bruker det rett og slett ikke på trening fordi vi ikke tror det da er så stor fare for skader, sier Nilsen.

Oppfyller drømmer

Drømmedager er et prosjekt satt i gang av MOT for at ungdommer skal få muligheten til å få sine drømmer oppfylt.

Alle niendeklassinger som har MOT på skolen kan i en av MOT-øktene søke om å få oppfylt sin drøm, heter det på MOTs hjemmeside.

Hvert år plukkes noen ut til å få sin drøm oppfylt, akkurat som de fire ungdommene fra Ravnanger ungdomsskole.

Pengene til å gjennomføre drømmedagene kommer fra drømmefondet som ble etablert i 2005 av Andreas Ebbesen. Han fikk selv sin drøm oppfylt av MOT da han i en alder av 13 år gikk over Grønland på ski i 2003.

Etter sin drømmedag samlet Ebbesen inn til sammen 75.000 kroner til MOT som resulterte i at drømmefondet ble opprettet.

