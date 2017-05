– Hun ene viser nesten rumpa. Det er helt krise!

Da Guro Heggholmen skulle se Marcus & Martinus’ nyeste musikkvideo, «Like it, like it», for første gang, var hun alene hjemme.

– Jeg så den på YouTube, og synes den var veldig teit, forteller Guro, og utdyper:

– I videoen var jentene bare til pynt, mens guttene liksom var kule og skulle hoppe salto nedi vannet og stå på skateboard.

Deilige jenter

Guro fortalte mammaen sin, Karine Heggholmen, at hun synes videoen var veldig rar.

– Jeg reagerte på at jentene liksom skulle være så deilige. Mamma så videoen dagen etterpå, og var helt enig med meg.

Det resulterte i et videoinnlegg på BT Junior.

– Jeg vil ikke at folk skal tro at det skal være sånn. Marcus & Martinus er populære, og en stemme for mange. Da er det veldig dumt hvis folk ser videoen og tenker dette er helt greit, insisterer Guro.

Privat/Karine Heggholmen

M&M: – Ingen kommentar

Marcus & Martinus har fått kritikk i media i det siste. «Like it, like it» fikk terningkast to av VGs anmelder, og da musikkvideoen ble sluppet i helgen, ble den sensurert av YouTube. De aller yngste brukerne fikk ikke tilgang til å se videoen.

– Det er viktig at ungdom kan portretteres normalt i en sommersetting der sommerklær hører hjemme, uten at det må være ladet innhold, uttalte tvillingenes produkt- og promosjef David Pedersen i Sony Music til VG i den forbindelse.

Selv sier 11-åringen hun skulle ønske hun fikk svar fra pop-tvillingene.

– Jeg vil gjerne vite hva de synes. Jeg tipper at de har skjønt det, men ikke tenkt over det før, sier Guro, og legger til:

– Dette er ikke likestilling mellom jenter og gutter. Hun ene viser nesten rumpa i videoen. Jeg synes de burde forandre på videoen, eller i hvert fall si noe om det.

– Vi har ikke anledning til å kommentere utover det dere refererer til fra plateselskapet, sier presseansvarlig Marte Schei til Askøyværingen.

Følg Askøyværingen på Facebook!