Flere og flere ungdommer inspireres daglig av ungdoms- og samfunnsbyggeren MOT. Organisasjonen styrker ungdoms bevissthet og mot via blant annet foredrag og arrangementer.

Aktiviteter i friminuttet

På Ravnanger ungdomsskole gjennomfører elevene ulike MOT-timer hvor de utfordrer seg selv og lærer hvordan man skal forholde seg til for eksempel mobbing og fremtiden.

I tillegg samarbeider MOT og trivselslederne for å bedre skolemiljøet. Det blir for eksempel arrangert aktiviteter i friminuttene slik at dem som ønsker det har et sted å være og noe å gjøre.

Sier «hei» oftere

Mathilde Liljebäck i 8. klasse er blitt inspirert til å ha et mer åpent sinn. Etter å ha snakket med både en som mobber og en som blir mobbet, skjønner hun mer av hvordan enkeltmennesker har det.

Hun har blitt mer forståelsesfull og snakker oftere med mennesker som hun aldri trodde hun kom til å ha noen kontakt med.

– Det blir oftere sagt «hei» i gangene, og elevene påvirker dagene til hverandre positivt med både smil og hyggelige kommentarer, sier Liljebäck.

Færre frekke kommentarer

I noen av foredragene har elevene ulike øvelser som skaper et godt samhold i klassen. Liljebäck sier at klassen blir mye mer samlet, og aksepterer hverandre mer. Flere av elevene på trinnet er på samme måte glad for at de opplever MOT i hverdagen. Færre frekke kommentarer blir slengt i forhold til før, og elevene har en plass å komme til dersom det skulle være noe.

Alt i alt har MOT tatt stor del i å gi ungdomsskolen på Ravnanger et godt miljø som de kan være stolte av. MOT vil fortsette med å påvirke ungdom på en god og profesjonell måte.

