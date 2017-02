Det melder Morten Hansen, trafikkoperatør i Statens vegvesen.

Han forteller at det har vært folk som har ringt inn og meldt om at veiene har sett ut til å være glatte, men som i realiteten har vært dekket med en tynn ishinne.

– Spesielt fra midten av Askøy og helt ut mot Herdla har vi fått inn meldinger siden 05.30 om svært glatte veier, melder Hansen.

Statens vegvesen skal med en gang ha varslet entrepenørene som skal ha satt i gang med saøting av alle veier på Askøy. Hansen forteller at han regner med at de nå skal være ferdig med å strø, men at dette arbeidet har vært krevende.

– På grunn av regn i luften har det vært vanskelig å få saltet til å fungere.

Færre meldinger

Den siste halvtimen har Vegvesenet mottatt færre innringninger fra folk på Askøy som melder om glatte veier.

– Dette har forhåpentligvis sammenheng med at ishinnen som vært på veiene begynner å forsvinne eller at saltet begynner og virke.

Likevel oppforedrer Hansen folk til å fortsette å kjøre forsiktig.

