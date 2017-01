Varsler uvanlig høy flo

Det er sendt ut et Fase A-varsel for høy vannstand for Vestlandet og meteorologene overvåker situasjonen for mulig ekstremvær på torsdag.

– Grunnlaget for det er at det er fullmåne som gir høy astronomisk tidevann, i tillegg er det lavtrykk som sørger for at været påvirker og gjør vannstanden enda høyere, forklarer vakthavende meteorolog Martin Granerød ved værvarslinga på Vestlandet.

Det kan gå mellom 10-20 år mellom hver gang det er så høy flo, opplyser han.

– Sjekk båten

Mens det enda er usikker på om det blir ekstremvær forteller varselet at man kan forvente vannstandverdier på 60 til 75 centimeter over verdien i tidevannstabellen. Det kan bety over 2 meter høyt vann.

– Folk bør ta en ekstra titt på fortøyninger og andre ting som ligger langs kysten. Man må forberede seg på at vannet kommer til å bli høyere enn vanlig, råder Granerød.

Vannstanden er ventet å være på sitt høyeste torsdag formiddag, mens det allerede begynner å stige på onsdag.

– Akkurat på torsdag kan det bli problemer, sier meteorologen.

Kaldt fremover

Om ekstremværet uteblir er det i hvert fall ventet kulde fremover.

– Det går mot en kjølig helg, sier Granerød.

Fredag og lørdag er det ventet å bli enda kaldere mens det frem ot de dagene vil komme regn og bygevær.