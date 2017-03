Vardebrenning på Brikafjellet

21 miljøagenter og andre naturvernere samt en hund trosset vind og regn på lørdag for å vise sin støtte til at Lofoten, Vesterålen og Senja skal forbli oljefritt.

På nærmere 60 steder over hele landet ble det tent varder for å signalisere farene som truer ved å åpne for oljeboring i disse sårbare omgivelsene.

Miljøagentene på Askøy ledet an til toppen av Brikafjellet der de danset «Vi vil verne Lofoten-dans» før varden ble tent klokken 18 lørdag sammen med vardene i resten av landet.

Lukas Kristiansen, 9 år og miljøagent på 7. året, holdt appell etterfulgt av Janne Midtbø, som blant annet er leder for Miljøpartiet De Grønne på Askøy.

