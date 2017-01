Utsatte sprengningen av flybombe

På det meste var det mellom 30 og 40 personer som trosset værgudene for å få med seg hendelsen.

Sprengningen skulle egentlig skje klokken 15, men ble så utsatt. Nå er det klart at dette ikke finner sted før torsdag. Det bekrefter politiet selv. I en Twitter-melding forteller de at det enda er uvisst når på torsdag det vil skje.

– Utfordringen med dagens operasjons var å få flybomben opp fra havbunnen. Vi vil forsøke igjen fra klokken 07.30 i morgen tidlig, og vil komme tilbake med mer informasjon om sprengning i løpet av morgentimene på torsdag, sier pressetalsmann for forsvarets operative tjeneste, Ivar Moen.

Ble funnet tirsdag

Bakgrunnen for sprengningen er at en flybombe fra andre verdenskrig ble funnet på havbunnen i Nordrevågen på Laksevåg i Bergen tirsdag.

Det er denne som etter planen skulle detoneres onsdag ettermiddag. I løpet av dagen har det kommet flere tidspunkt på når man kunne vente at dette skulle skje. Senest klokken 15.00 ble det opplyst fra Forsvaret at det tidligst ville skje klokken 15.45 før meldingen om utsettelse til torsdag ble klar.

Politiet fortalte til BT tidligere i dag at Kleppestø og Skolten er bra steder for å få med seg hendelsen. Sprengningen vil merkes med et godt drønn og vannsprut.

Moen informerer til AV at at Forsvaret årlig har mellom 300 og 400 oppdrag hvor de må håndtere miner, håndgranater eller bomber etterlatt fra andre verdenskrig.