Trafikkulykke på Askøy

Mandag formiddag meldte 110-sentralen på Twitter at en mopedist hadde veltet i Follesevegen på Askøy.

– Ambulanse er på vei

Ifølge Sigbjørn Villanger i 110-sentralen var det mannskaper fra Askøy brann og redning som oppdaget at det hadde skjedd en ulykke i Follesevegen idet de var på vei tilbake fra et annet oppdrag.

– Ambulanse er på vei. Ulykken skal ha skjedd like ved der hvor man svinger av til Flagget, sier Villanger til Askøyværingen like før klokken 13.

– Vi vet foreløpig ikke noe mer om hva som har skjedd, men trolig er det kun denne mopedisten som har vært involvert, legger han til.

– 16 år gammel

Like før klokken 13 skriver Politiet i Hordaland på Twitter at det skal være snakk om en lett motorsykkel, og at føreren er lettere skadet.

Politiet skriver også at ulykken skjedde 12.30.

Ifølge Bergens Tidende er den involverte motorsyklisten en gutt på 16 år.