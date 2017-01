Trafikkulykke mellom tankbil og personbil

Operasjonssentralen bekrefter like etter 21.00 at kollisjonen har funnet sted ved avkjørselen mot Loddefjord i retning sentrum, i forbindelse med et feltbytte.

– I de første meldingene var vi litt usikker på hvor kollisjonen fant sted. Om det var ved terminalen, ut mot Askøy eller på hovedveien, sier Bjarte Rebnord, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

– Kvinnen som førte personbilen er kjørt til lokal legevakt, men det skal kun være snakk om lettere skader, legger Rebnord til og fortsetter:

– Den mannlige føreren av tankbilen skal være oppegående.

Tankbilen skal ha LNG-gass på tanken, som er en naturgass som hovedsakelig består av metan. Tankbilen er på vei videre, personbilen er derimot ikke kjørbar.

– Det har vært utløst noen airbager, men dette skjer på grunn av hastigheten på veien.

Veien skal være ryddet og trafikken går som normalt.

Usikkert skadested

I de første meldingene ble det meldt om at ulykken hadde funnet sted ved Storavatnet terminal.

– På kameraene våre i Olsviktunnelen flyter trafikken greit i alle fall, sier Ove Amundsen, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen.

Heller ikke han kunne ikke bekrefte hvor kollisjonen hadde funnet sted.

– Vi har fått melding fra politiet om at det har vært en kollisjon mellom en tankbil og en bil, i nærheten av Storavatnet bussterminal, fortsetter han.

– Men det har vært helt stille fra trafikantene, legger han til.