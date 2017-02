Strusshamn skole gjør det bra på nasjonal måling

Hvor mye bidrar egentlig grunnskolene til det elevene lærer når man tar hensyn til familiebakgrunn og tidligere resultater?

Det er hva forskere fra Statistisk sentralbyrå har prøvd å finne ut av i en undersøkelse som er bestilt fra Kunnskapsdepartementet.

Blant skolene på Askøy er det småtrinnet på Strusshamn skole som markerer seg mest positivt med en score på 3,9. Også småtrinnet ved Erdal, Florvåg og Kleppe barneskoler er blant dem som scorer høyere enn det nasjonale snittet.

Tydelig klasseledelse

Rektor ved Strusshamn skole, Jostein Danielsen, ønsker å presisere at denne målingen kun gir en indikasjon, men at han likevel er stolt over resultatet fra skolen hans.

Grunnen til at de gjør det så bra tror han er sammensatt, men det viktigste er kanskje de dedikerte lærerne.

– Vi har gode lærere som er tydelige ledere i klasserommet og skaper rom for læring, de er gode på relasjoner og setter høye forventninger til elevene.

To av elevene fra 6-klasse ved Strusshamn skole, Eskil Abrahamsen Jensen (11) og Sofie Skjønhaug-Olsen (12), er også veldig fornøyde med lærerne sine.

– De er gode på å hjelpe oss med det vi trenger hjelp til og de blir ikke sure hvis vi ikke får det til, forteller de.

Jostein Danielsen har generelt stor tro på at skoler kan lære av hverandre, men ikke nødvendigvis at alle skoler burde gjøre akkurat som Strusshamn.

– Det en skole gjør vil ikke nødvendigvis fungere i en annen, sier han.

– Utdanning har betydning

Fagsjef for skole, Frode Solemdal, er ikke overrasket over at Strusshamn skole markerer seg blant de yngste elevene.

Skolebidragsindikatoren Som navnet tilsier skal den gi en indikasjon på hvor mye skolene egentlig bidrar til elevenes læring. Forskerne fra SSB skal ha sett på utdanningsnivået til foreldrenes elever og vurdert hvor mye dette kan ha bidratt til elevens nivå. De har også vurdert elevenes tidligere resultater. Resultatene presenteres i en skala fra én til seks der 0,4 poeng tilsvarer et læringsår. Det nasjonale snittet ligger på 3,4, mens Strusshamn skole hadde et snitt på 3.9. Bergens Tidende har tidligere skrevet at SSB-undersøkelsen viser store forskjeller mellom skoler i Hordaland, der én av tre skoler er under det nasjonale snittet. Kilde: SSB og Bergens Tidende

– Skolen har over tid hatt gode resultat på nasjonale prøver, særlig i matematikk. Men med et høyt utdanningsnivå i skolekretsen skal vi også ha forventinger til skolen, sier han.

Solemdal forklarer at rapporten inneholder indikatorer som peker på hva kompetanse elevene har i lesing, regning og engelsk.

– En indikator er ingen fasit. Vi må også minne hverandre om at det er mye verdifullt læringsarbeid som ikke blir målt, noe som blir understreket i rapporten. Men det er uansett nyttig å se hvilket bidrag vi som kommune og den enkelte skole har gitt til elevene sin læring, sier han, og fortsetter:

– Foreldrene sitt utdanningsnivå er av betydning, også på Askøy. Samtidig er det viktig å ikke stigmatisere. Vi vet at mange foreldre med ulik bakgrunn gjør en stor jobb for å hjelpe barnene sine med skolearbeidet.

Vil dele erfaringer

Han opplyser at Askøyskolene sitt samlete resultat ligger litt under middels. Ambisjonene er imidlertid høyere.

– Askøyskolen skal ha ambisjoner om å ligge over gjennomsnittet i landet på ulike resultatindikatorene, mener Solemdal.

Skolesjefen mener det blir viktig fremover å bruke resultatene for å identifisere best praksis mellom skolene.

– Jeg registrerer at det er variasjoner mellom skolene. Noen løfter elevene mest de første årene, mens andre har en bedre indikator senere i skoleløpet. Hva gjør de som lykkes best og hva kan vi lære av hverandre? Askøyskolen er opptatt av å bygge nettverk mellom skolene, og sammen med nabokommunene i vest, sier han.

Det er også verdt å merke seg at ungdomstrinnet er på gjennomsnittlig nivå i landet.

– Dette er gledelig å se, påpeker Solemdal.

