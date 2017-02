Stengt tunnel førte til kø

SISTE (09.10): Tunnelen skal nå være åpnet igjen.

Ifølge Ove Amundsen, trafikkoperatør ved veitrafikksentralen, ble det startet arbeid i Stongafjellstunnelen etter melding om en løs bolt som har en størrelse på 2-3 centimeter.

– Denne er festet i taket av tunnelen og er viktig for de tekniske funksjonene, sier han.

Stengt i 30 minutter

Klokken 09.00 opplyser Kjetil Larsen, også han trafikkoperatør, at sikringsarbeidet skal være ferdig i løpet av omkring 20 minutter. Da hadde tunnelen allerede vært stengt i omkring ti minutter.

I mellomtiden må biler kjøre via Strusshamn og Skarholmen for å komme seg til Kleppestø eller videre mot Bergen.

AV-redaktør Tom-Stian Karlsen er på stedet. Han kan opplyse at det er en del trafikk i området, men at den likevel flyter fint da bilene svinger ned mot Strusshamn for å komme seg videre.

Stopp i Skarholmen

Noen minutter senere kan kan imidlertid fortelle at trafikken har stoppet opp i Skarholmen.

– Det er tett med biler i området, sier han.

Rundt 09.20 får vi opplyst at trafikken igjen skal flyte fint gjennom Skarholmen.