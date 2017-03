Søndag samler de russen til Krafttak mot kreft

Krafttak mot kreft Krafttak mot kreft foregår de to første ukene i mars hvert år. Da besøker over 20 000 bøssebærere norske husstander, og samler inn penger til viktig kreftforskning. Dette er en nasjonal aksjon og du kan gi enten via bøsser eller på internett. I fjor fikk Kreftforeningen inn 37,5 millioner kroner. Årets mål er 40 millioner kroner. Målet med årets Krafttak mot kreft er å gi kreftpasienter med uhelbredelig kreft flere gode år med best mulig livskvalitet. Det ønsker man å oppnå gjennom mer forskning og bedre tilbud til pasienter og pårørende. Kreftforskningen er allerede kommet langt og i dag overlever 7 av 10 som får kreft. Men det er fortsatt noen som får den tunge beskjeden om at de ikke vil bli friske, men kommer til å dø av sykdommen. Kreftforeningen

Det sier president for årets Askøyruss, Kristoffer Skagen i forkant av årets innsamlingsaksjon for krafttak mot kraft. Sammen med presseansvarlig for Askøyrussen, Cecilie Kleiven, tar han en prat med lokalavisen.

Duoen kan fortelle at aksjonen blir holdt førstkommende søndag og varer fra klokken 14.00 og utover kvelden.

– Vi blir sannsynligvis 120 bøssebærere hvor det store flertallet er russ, men vi har også fått med noen av de yngre elevene på skolen. Vi fordeler oss på ulike ruter og kommer i alle fall til å dekke søre delene av Askøy på en god måte, sier Skagen.

– Alle russ bør ta seg tid

I fjor samlet russen på Askøy inn 143.000 kroner. Skagen & Co har ingen planer om å være dårligere.

– Nå er det blitt ny rekord hvert år på Askøy. Det er en trend vi skal fortsette med.

Aksjonslederen mener det er gode grunner for hvorfor russen bør engasjere seg.

– I tillegg til at vi ønsker å bidra til en forskjell, vil vi vise samfunnsengasjement, og at russen er mer enn bare fest og moro, sier han.

– Jeg mener at alle medruss har tid til å avse et par timer denne dagen for å gå med bøsser. Askøyrussen er stolte og glade for å være med på Krafttak mot kreft, tilføyer Kleiven, og fortsetter:

– Det er stort flertall av oss som kjenner noen med kreft, eller noen pårørende. Disse er i våre tanker den 12. mars når vi går med bøsser. Vi er faktisk med på å redde liv ved å ofre et par timer.

Uhelbredelig kreft

Krafttak mot kreft er Kreftforeningen sin årlige innsamlingsaksjon som foregår rundt om i landet i uke 10 og 11. Temaet for aksjonen i 2017 er uhelbredelig kreft og omhandler de som har en kreftdiagnose som de ikke kommer til å bli friske av.

– Dette er en videreføring av aksjonen i fjor da pengene gikk til samme formål. Vi har sett at det er behov for enda mer forskning og å øke innsatsen for å gi gode tilbud til denne målgruppen, sier distriktssjef for Kreftforeningen i Bergen, Geir Vangsnes.

Nå oppfordrer jeg askøyværingene om å ta godt imot russen når de kommer rundt på dørene.

Geir Vangsnes

Han opplyser videre at nærmere 90 prosent av deres bøssebærere er russ og de resterende består av andre lag, foreninger og privatpersoner. Vangsnes er svært glad for russen sitt bidrag for å støtte aksjonen.

– Russen er veldig viktig for oss. I Hordaland og Sogn og Fjordane stiller de med 5000 bøssebærere, noe som er veldig bra. Også på Askøy er det russen som står i bresjen for innsamlingen og som legger til rette for at flest mulig husstander får besøk.

– Nå oppfordrer jeg askøyværingene om å ta godt imot russen når de kommer rundt på dørene, fortsetter han.

Vangsnes forklarer at formålet med årets aksjon er å gi pasienter med uhelbredelig kreft flest mulig leveår og best mulig livskvalitet.

– Pengene som kommer inn via «Krafttak mot kreft» i år vil gå uavkortet til forskning og gode tiltak for de som er rammet og deres pårørende, opplyser han.

Kontanter eller Vipps

Skagen opplyser at det er mulig å bidra til aksjonen ved å sende inn penger via Vipps hvis man ønsker det.

– Det er få som har på seg kontanter nå til dags. Nå som denne aksjonen er kjent noen dager i forveien håper vi folk gjør seg klar for at vi kommer på besøk og tar ut litt penger. Om ikke kan vi opplyse at det er muligheter for å betale med Vipps, for dem som har det, forteller han.

