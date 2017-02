De siste hendelsene øverst.

21.55: Møtet er slutt. God natt.

21.47: Flere går nå på talerstolen og uttrykker frustrasjon over Roald Stenseides (Frp) utskjelling av ordførereren. Venstres Marit Helen Leirheim hevder at Stenseide har truet ordføreren, noe som blir avvist på det sterkeste av Stenseide selv.

21.46: Roald Stenseide (Frp) runder av kvelden med å skjelle ut ordføreren fordi han mener ordføreren brøt uregelmessig inn i et innlegg Stenseide holdt for et par minutter siden.

21.42: Møtet går mot slutten. Folk er trette etter den tunge diskusjonen som fulgte etter Stig Abrahamsens (Frp) interpellasjon.

21.30: Ordføreren klubber gjennom et par enkle saker.

21.26: Vi går i gang med den første saken på kveldens saksliste. En halvtime før møtet er over...

21.20: Møtet er i gang igjen. Det gjenstår 40 minutter.

21.07: Det er rundt 50 minutter igjen, og det blir nå en liten pause før siste økt.

20.55: Det ser ikke ut til at man kommer noe særlig videre her. Saken om omsorgsboligene er allerede vedtatt, men diskusjonen er langt ifra over. Lite nytt er det derimot ikke å melde, politikerne er nede på et ekstremt detaljnivå her nå. Og man er altså ikke kommet skikkelig i gang med sakslisten...

– Det er én time og ti minutter igjen og vi har ennå ikke begynt på sakslisten, poengterer ordfører Terje Mathiassen (Ap) mellom et av de mange innleggene som handler om nedleggelsen av omsorgsboligene på Helstunet.

Les også – Absurd, uforståeleg og veldig trist at kommunen vil tvangsflytta meg Politikarane kranglar, og debatten har teke fyr. I ein leilegheit på Helsetunet sit 83 år gamle Arnold Lunde og fryktar det verste.

20.38: Det ruller og går. Lite nytt å melde fra kommunestyresalen. Som nevnt tidligere går mye av det samme igjen. Stridens kjerne er de ni omsorgsboligene på Helsetunet i Kleppevegen. Vedtaket er tatt i Utvalg for levekår, noe som har skapt sterke reaksjoner.

20.20: Diskusjonen har på mange måter stagnert. Det er mye av det samme som går igjen, men det ser ikke ut til at man kommer noe særlig videre. Det argumenteres for og imot, men foreløpig er det lite som tyder på at det vil skje endringer vedrørende denne saken. Det som derimot kan nevnes er at dette er én interpellasjon, og at dette egentlig er det første som skjer på kveldens kommunestyremøte. Med andre ord, det gjenstår en hel saksliste før møtet er slutt.

20.10: Det argumenteres. Frp og Høyre nekter å innse at slaget om omsorgsboligene er tapt. Men er det egentlig tapt? Eller kan argumentasjonen fra blant andre Siv Høgtun (H) og Roald Stenseide (Frp) få Venstre, Krf og Arbeiderpartiet til å snu?

20.05: Bård Espelid (AL) fremmer forslag om at saken skal op i kommunestyret på nytt, men løpet virker å være relativt kjørt. Tiden vil vise. Roald Stenseide (Frp) er også i sving på talerstolen og poengterer punktvis hvor dårlig behandling av de eldre dette er.

19.59: Det at saken ikke skal realitetsbehandles betyr at vedtaket blir stående. Dermed ser det ut til at Arnold Lunde (83) må forberede seg på å flytte i løpet av året. At saken ikke skal realitetsbehandles betyr imidlertid ikke at diskusjonen er over. Nå kommer de lokale politikerkanonene på rekke og rad...

19.54: Det stemmes. Forslaget om at saken skal realitetsbehandles blir nedstemt. Dermed blir vedtaket stående. Stig Abrahamsen virker skuffet og nærmest forbannet. Han ber om at interpellasjonen oversendes Utvalg for levekår. – Dette er ikke over, ordfører. Det er utrolig skuffende, både det som skjedde i utvalget og det som skjedde her nå. At saken ikke skal realitetsbehandles er respektløst mot de eldre, sier Abrahamsen fra talerstolen.

19.51: – Vi mener at saken ikke skal realitetsbehandles. Denne saken er grundig behandlet i Utvalg for levekår, sier Elsa Benjaminsen fra talerstolen.

19.35: Det blir et aldri så lite gruppemøte før det skal stemmes over om saken om eldreboligene skal realitetsbehandles. Dersom én tredjedel av kommunestyret eller ordfører Terje Mathiassen stemmer imot forslaget om realitetsbehandling blir vedtaket om at de ni omsorgsboligene skal legges ned stående. Dersom det blir stemt for realitetsbehandling, er saken i bunn og grunn nullstilt og det vil bli debatt etterfulgt av en ny avstemming om omsrogsboligene allerede i kveldens kommunestyremøte. Dette er spennende!

19.33: Elsa Benjaminsen (A), Siv Høgtun (H), Roald Stenseide (Frp) skifter nå å stå på talerstolen. Det store spørsmålet foreløpig er om eldrebolig-saken skal realitetsbehandles eller ikke.

19.31: Varaordfører Bård Espelid (AL) argumenterer for at saken skal realitetsbehandles i Formannskapet, før den eventuelt går videre til neste kommunestyremøte.

19.29: Stenseide (Frp): – Det vil være en katastrofe dersom noen i dette lokalet her motsier seg å realitetsbehandle denne saken i dag.

19.25: Partiene som er imot vedtaket som UFL fattet 24. juni ønsker å realitetsbehandle Stig Abrahamsens (Frp) interpellasjon. For øyeblikket er det Roald Stenseide som er på talerstolen og ber instendig om at kommunestyret går med på å realitetsbehandle saken.

19.22: Abrahamsen foreslår at kommunestyret samler seg og snur dette "skammelige" vedtaket, som han kaller det.

19.16: Ordfører Terje Mathiassen svarer nå på spørsmålene fra Stig Abrahamsen. Les de seks spørsmålene og svarene i faktasboksen til høyre (eller i fanen over dersom man følger møtet på mobil).

19.12: Abrahamsen drar kommunestyret gjennom hovedessensen i interpellasjonen. – Jeg håper at vi er enige i at de eldre på Askøy fortjener en verdig tilværelse, ordfører, kommer det fra Abrahamsen.

19.10: Stig Abrahamsen er i gang på talerstolen. Nå blir det action.

19.00: Det er nå pause til 19.10. Vi får anta at Stig Abrahamsen (Frp) er nestemann ut.

18.51: Viggo Løchen går på talerstolen og takker ydmykt for utmerkelsen.

18.50: Lokalpolitikerne ser virkelig ut til å nyte magien Roots nå serverer i rådhuset. Applausen runger i lokalet!

Nå er det bånn gass med sang og moro til ære for Viggo Løchen. Koret Roots tar kommunestyresalen med storm! Fantastisk!

18.40: Teknikkeren, lydmannen og eldsjela Viggo Løchen er vinner av årets frivillighetspris på Askøy. Vi gratulerer.

18.32: Det vi allerede vet er at Stig Abrahamsens (Frp) interpellasjon om eldrebolig-saken er den første som skal opp etter at frivillighetsprisen er delt ut. Det er knyttet stor spenning til Abrahamsens interpellasjon, og det blir garantert "fyr i teltet". På vår framside kan du lese flere saker som omhandler nedleggelsen av de ni omsrogsboligene på Helsetunet.

18.31: Pausen kan bli mer langvarig enn først antatt. Det er usikkert når selve kommunestyremøte er i gang igjen. Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi vet mer.

Det blir en liten pause i selve møtet når frivillighetsprisen for 2016 skal deles ut. Det er i år 25 år siden Frivillighetssentralen åpnet i Strusshamn.

18.25: Vi er i gang igjen.

18.16: Kommunestyret tar ti minutter pause.

18.15: De siste ti minuttene har gått med til en diskusjon om lovlighetskontroll og politisk jus (slik tilstedeværende journalist forstår det). Roald Stenseide (Frp) og Bård Espelid (AL) har begge vært svært aktive på talerstolen.

18.06: Det usikkert nøyaktig når eldrebolig-saken skal på bordet, men ut ifra signalene vi får her, er det snakk om kort tid. Flere pårørende til beboerne på Helsetunet er på plass i kommunestyresalen for å følge saken.

18.02: I morgen, fredag, kan du se Stig Abrahamsen (Frp), Miriam Haavik (Ap), Mary Therese Solli (SV) og Siv Høtun (H) i en direktesendt nett-TV-debatt på askøyværingen.no. Vi starter klokken 13!

18.01: Abrahamsen skal blant annet stille ordføreren åtte konkrete spørsmål vedrørende saken. Dette kan bli spennende!

17.59: Et samlet kommunestyremøte stiller seg bak Siv Høgtuns forslag om å gå i gang med det som kanskje er den mest sentrale interpellasjonen i kveld, nemlig Stig Abrhamsens (Frp) interpellasjon om UFL-vedtaket som ble tatt 24. januar, og som omhandler de ni omsorgsboligene på Helsetunet.

17.48: Hovland har takket for seg. Siv Høgtun (H) går på talerstolen som kveldens første Askøy-politiker, og ytrer ønske om at interpellasjonene om eldreboligene på Helsetunet blir flyttet fra sist til først på sakslisten. Om den tidligere ordføreren får infridd ønsket sitt, vites foreløpig ikke.

Bømlo-ordføreren fortsetter foredraget, som for øvrig virker interessant nok. Kanskje man må bli flinkere til å se til andre kommuner og regioner for at man skal kunne utvikle seg som kommune i positiv retning?

17.30: Hovland forteller om alt fra utfordringer rundt sykefravær, internkommunalt samarbeid, partssammarbeid og HMS til NAV, arbeidsmiljø og Bømlo kommunes systematiske IA-sammarbeid. Et samlet kommunestyre hører nøye etter.

Ordfører i Bømlo kommune, Odd Harald Hovland (Ap), som er gjest i kveld, starter med å fortelle kommunestyret om hvordan de gjør det på Bømlo.

Fem minutt på overtid klubber ordfører Terje Mathiassen (Ap) i bordet og erklærer med det årets første kommunestyremøte for åpnet.

17.15: Det starter ikke helt som planlagt, dette. Klokken er 17.15 og møtet skulle ha startet, men salen er knapt halvfull.

Dette skrev vi før møte startet:

I motsetning til fjorårets siste møte, som hadde en saksliste så langt som et vondt år, ser listen for torsdagens møte relativt slank ut.

Det skal dog nevnes at det er kommet inn en god del interpellasjoner den siste tiden, blant annet vedrørende omsorgsbolig-vedtaket som ble fattet 24. januar.

Møtet er ventet å vare til en gang mellom klokken 21.15 og 22.00.

