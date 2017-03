Slik utviklet konflikten seg

Fredag kunne Askøyværingen fortelle at Demokratene i Norge har kastet ut blant andre askøyværingene Jann Atle Jensen og Per Midtøy fra partiet.

Jann Atle Jensen, som representerer Demokratene i kommunestyret på Askøy, ønsket ikke å svare på eller kommentere noen av de 19 spørsmålene Askøyværingen stilte ham vedrørende saken. I en e-post fredag, etter publiseringen av den første artikkelen, skriver Jensen blant annet at saken er en strid mellom to fraksjoner i partiet.

Han henviser også til det han kaller «partiets lovlig valgte leder», nemlig Kim Steinar Kjærner-Strømberg.

– Alt sammen er løgn

Kjærner-Strømberg er mannen som ble valgt til styreleder i Demokratene i Norge under landsmøtet i april i fjor. En tid etter landsmøtet i fjor avslørte avisen Morgenbladet en rekke uheldige faktorer ved Kjærner-Strømbergs person.

I en artikkel med tittelen «Bløffet seg til partilederjobb» forteller Morgenbladet en mildt sagt rystende historie om hvordan de mener Kjærner-Strømberg løy seg til partiledervervet i Demokratene i Norge. Falske CV-er, grovt feilaktige uttalelser og bruk av falske pseudonymer på ulike debattforum for å sverte motkandidatene, er blant ingrediensene.

Overfor Askøyværingen benekter Kjærner-Strømberg samtlige påstander som kommer frem i Morgenbladets artikkel.

– Ingenting stemmer. Det er løgn alt sammen, sier den 53 år gamle Oslo-mannen.

– Har du meldt Morgenbladet til PFU?

– Nei, men jeg kommer etter hvert til å gå rettens vei for å få rettferdighet.

Askøyværingen har vært i kontakt med konstituert redaktør i Morgenbladet, Ivar A. Iversen, som sier følgende:

– Alt som står i artikkelen du sikter til, er veldig godt dokumentert. Dette opplyses det også om i artikkelen.

Konflikten eskalerte utover høsten

18. juni i fjor, på et ekstraordinært landsmøte, ble Makvan Kasheikal valgt til ny partileder i Demokratene i Norge.

Kim Steinar Kjærner-Strømberg fikk seinere medhold i klagen til Partilovnemnda, som gikk ut på at landsmøtet, og således også valget av det nye styret, var ugyldig.

I den samme perioden viste det seg at heller ikke sentralstyret som Kjærner-Strømberg hadde prøvd å registrere i tiden etter landsmøtet i april, var godkjent i Partiregisteret.

I månedene som fulgte eskalerte konflikten ytterligere. Både Kasheikal og Kjærner-Strømberg klaget de separate avgjørelsene inn til Partilovnemnda flere ganger. Ingen av klagene ble tatt til følge, og i et vedtaksbrev datert 7. oktober 2016, som ble sendt til e-postadressen til Kim Steinar Kjærner-Strømberg, står det følgende:

«Partimedlemmer som vil Demokratene i Norge vel, bør snarere finne sammen med sikte på å legge grunnlag for partiets videre virksomhet.»

5. desember var det Kasheikal sin tur til å få brev fra Partilovnemnda. Også i det brevet ble partene oppfordret til å finne en løsning på konflikten. Her stod følgende:

– En mulig løsning er at det innkalles til et ekstraordinært landsmøte, hvor begge partene har mulighet til å møte opp og velge en ny ledelse og vedta vedtekter for Demokratene i Norge.

Godkjente ikke innkallingen

I motsetning til Kjærner-Strømberg, tok Makvan Kasheikal oppfordringen til etterretning. Sammen med nåværende styremedlem og partileder fra 2015, Terje Svendsen, som i partiregisteret fremdeles stod oppført som styreleder av den grunn at et nytt styre ikke var blitt godkjent, kalte Kasheikal inn til landsmøte som ble avholdt 18. februar i år.

Hverken Kjærner-Strømberg, Jann Atle Jensen eller Per Midtøy var til stede på møtet. Overfor Askøyværingen hevder Kjærner-Strømberg at han aldri har fått noen innkalling. Jann Atle Jensen ønsker ikke å svare på spørsmål relatert til dette, og Per Midtøy har gitt klar melding om at han er ferdig med Askøyværingen.

På landsmøtet ble Kasheikal valgt som ny partileder, og i Partiregisteret kan man lese at Kasheikal har fått med seg Per-Christian Stenvaag og Vidar Kleppe som nestledere.

Ifølge Jann Atle Jensen har fraksjonen han er en del av, med Kim Steinar Kjærner-Strømberg i spissen, klaget landsmøtet inn til Partilovnemnda.

Vakthavende jurist i Brønnøysundregistrene, Ingrid Berg, sier følgende til Askøyværingen:

– Det er kommet inn to klager i tiden etter landsmøtet. Begge klagene er rettet mot registreringen av det nye utøvende organet i partiet.

Opprettet ny organisasjon

Like før jul i fjor opprettet Kim Steinar Kjærner-Strømberg en organisjon han kaller «Demokratene» i Enhetsregisteret.

Kjærner-Strømberg og co har også opprettet en egen nettside, democratene.no, der de gir ettertrykkelig uttrykk for at det er Demokratene i Norge, med leder Makvan Kasheikal, som er på ville veier.

– Vi bestemte oss for å ta navnet for å etablere en motororganisasjon med nettside og profil i sosiale medier. Når saken er løst til vår fordel, vil Demokratene opphøre å eksistere, skriver Kjærner-Strømberg i en e-post til Askøyværingen.

