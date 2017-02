Torsdag kveld går startskotet for årets kommunestyresesong, og ikkje overraskande er det venta både høg temperatur og heftige diskusjonar når politikarane samlast i rådhuset på Kleppestø.

Les også – Absurd, uforståeleg og veldig trist at kommunen vil tvangsflytta meg Politikarane kranglar, og debatten har teke fyr. I ein leilegheit på Helsetunet sit 83 år gamle Arnold Lunde og fryktar det verste.

– Uverdig og hjarterått

Ei av sakane som kjem til å få ekstra merksemd er allereie avgjort. 24. januar vedtok Utval for levekår mellom anna at ni omsorgsbustader på Helsetunet i Kleppevegen skal leggast ned.

Vedtaket har fått fleire til å rynka på nasa, og til torsdagens kommunestyremøte er det sendt inn heile tre interpellasjonar om emnet. Ein av dei som har gått hardast ut mot vedtaket er Stig Abrahamsen i Framstegspartiet. Abrahamsen meiner posisjonen, med Arbeidarpartiet i spissen, kastar ut dei eldre bebuarane på Helsetunet, og har kalla avgjerda for mellom anna skammeleg, respektlaus og uverdig.

Fredagsdebatt

Arbeidarpartiet på si side forsvarar vedtaket, og kallar det heile for ei omstrukturering. At det kjem til å gå heftig for seg i kommunestyresalen torsdag kveld, er det ingen som helst tvil om. Temperatur blir det heilt sikkert også då fire av lokalpolitikarane stiller til debatt hos Askøyværingen dagen derpå.

Sendinga startar kl. 13.30, og i panelet finn me nemnde Abrahamsen, tidlegare ordførar Siv Høgtun (H), UFL-leiar Miriam Haavik (Ap) og kommunestyrerepresentant Mary Therese Solli (SV).

