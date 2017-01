Ser du dette fra Ask?

Askøy brann & redning skal nemlig ha brannøvelse, der ti av mannskapet skal ut i ilden.

Eller rettere sagt: røyken.

– Vi er der ute og gjør oss klare nå, så øvelsen er rett rundt hjørnet, sier brannsjef Pål Hansen klokken 10.15.

Reell røykdykking

Et hus i Olderviken, nede til høyre for Spar-butikken på Ask, vil bli tent, og det er røykdykking som er dagens øvelse.

Ifølge brannsjefen er det ingen fare for engstlige innbyggere.

– Dette blir foretatt kontrollert, og det er ganske langt til nærmeste bebodde hus.

