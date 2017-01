Vi følger ekstremværet «Vidar» utover dagen og hvilke konsekvenser det får for Askøy.

I tillegg til sterk vind, lavtrykk og fullmåne torsdag, ligger det an til at store vannmasser blir presset mot land på grunn av et kraftig lavtrykk.

Slike stormfloer skjer vanligvis med intervaller på 20 år.

Toppen er ventet å nås klokken 1020 torsdag ifølge tidevannstabellen.

