Se video av sprengningen øverst!

Bomben var på hele 500 kilo og etter sprengningen kom det et stort drønn og vannsprut. Kleppestø kai ble på forhånd trukket frem som et bra sted for å med seg detoneringen. Og det var nok av folk som ville få med seg begivenheten.

Like før bomben ble detonert klokken 14.00 var det samlet mellom 40 og 50 personer på kaien, inkludert et fulltallig pressekorps fra blant andre TV 2, NRK og BT. Utenom de fremmøtte på kaien kunne man også se skuelystne på Storeklubben.

Les også: Det blir dritvêr berre éin av dei neste fire dagane

– Litt pinglete

Helen Bratsberg og Gunn Bratsberg besøkte begge Kleppestø for å med seg sprengningen. De forteller at de hadde forventet mer enn det som de fikk se.

– Den var litt pinglete, sier Helen, og fortsetter:

– Jeg hadde forventet litt mer. Men det var artig å se. Da jeg fikk høre om at bomben skulle sprenges synes jeg det hørtes veldig spennende ut. Det er derfor jeg er her i dag.

Ble utsatt

Folk strømmet til Kleppestø for å følge sprengningen av flybomben fra andre verdenskrig allerede onsdag ettermiddag.

På det meste var det mellom 30 og 40 personer som trosset værgudene for å få med seg hendelsen.

Sprengningen skulle egentlig skje klokken 15, men ble så utsatt.

– Utfordringen med dagens operasjons var å få flybomben opp fra havbunnen. Vi vil forsøke igjen fra klokken 07.30 i morgen tidlig, og vil komme tilbake med mer informasjon om sprengning i løpet av morgentimene på torsdag, uttalte pressetalsmann for forsvarets operative tjeneste, Ivar Moen.

Les også Utsatte sprengningen av flybombe Folk strømmet til Kleppestø for å følge sprengningen av flybomben fra andre verdenskrig onsdag ettermiddag.

Ble funnet tirsdag

Bakgrunnen for sprengningen er at en flybombe fra andre verdenskrig ble funnet på havbunnen i Nordrevågen på Laksevåg i Bergen tirsdag.

Politiet fortalte til BT onsdag at Kleppestø og Skolten er bra steder for å få med seg hendelsen.

Moen informerer til AV at at Forsvaret årlig har mellom 300 og 400 oppdrag hvor de må håndtere miner, håndgranater eller bomber etterlatt fra andre verdenskrig.

Følg Askøyværingen på Facebook!