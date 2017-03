Rykket ut til pipebrann

Fredag kveld jobbet Askøy brann & redning med en pipebrann i Skftesvikvegen.

Meldingen om pipebrannen ble tvitret av 110 Hordaland kvart over seks fredag kveld.

– De er fremme, det tok litt tid for det var utenfor veien og derfor et stykke å gå for mannskapet, forteller brannsjef Pål Hansen, og legger til.

– Mannskapet på stedet forteller imidlertid at de har kontroll på pipebrannen.

Alle ute

Ifølge operasjonsleder Bjarte Rebnor ved Vest politidistrikt er alle personene i eneboligen ute av huset.

– Vi fikk melding fra brannvesenet klokken 18.19 om kraftig pipebrann i en enebolig. Jeg kan ikke se fra loggen hvor mange som var i huset, men alle skal være ute, leser Rebnor.

Foruten en kvinne som pustet inn en del røyk, skal alle være i orden.

– Kvinnen ble tilsett av abulanse på stedet, og det ser ikke ut til å ha vært behov for videre legeoppfølging. Det er mye røyk i pipen, men brannvesenet melder om at de har kontroll på den.

Ingen fare

– Det er nok ingen fare for spredning. Når de sier de har kontroll på brannen, betyr det vanligvis at den har holdt seg innenfor skorsteinen, forklarer brannsjefen.

En kvinne skal ha pustet inn røyk på stedet, melder politiet i Hordaland på Twitter klokken 18.40.

– Ambulanse på vei. Politi og brannvesen på stedet, skriver de videre.

I 19-tiden avsluttet mannskapet slukningen på stedet.

– De vil kontollere pipen igjen på mandag, sier Hansen.

