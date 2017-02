Rykket ut etter røykutvikling

– Vi vet ennå ikke hva som har skjedd her, sier Arne Corneliussen ved 110-sentralen.

Det var klokken 13.06 at den første meldingen kom fra 110-sentralen om hendelsen. Det ble da meldt om røyk fra vannverkets anlegg i Kvernhusdalen på Kleppe.

Ni minutter senere ble det opplyst at røykutviklingen er bekreftet og at brannvesenet sender inn røykdykkere.

Røyken har avtatt

Corneliussen har ikke opplysninger om hvor mye røyk som er i området, men det er uansett såpass mye at brannvesenet har sendt inn mannskaper for å sjekke nærmere. De har også bedt om at mannskaper er tilgjengelig.

Vakthavende brannsjef på Askøy, Pål Hansen, kan fortelle klokken 13.35 at det er røykutvikling i den ene delen av vannbehandlingsanlegget.

– Det var en del røykutvikling da vi kom her. Nå har det avtatt betraktelig. Men vi vet ennå ikke hva som har skjedd og har røykdykkere inne for å søke hvor dette kommer fra, sier han.

Dette skjedde

Da AV var på stedet like før 14 luktet det svidd i området rundt vannverket. Brannvesenet hadde da kontroll på situasjonen.

Driftsansvarlig for vann og avløp i Askøy kommune, Geir Ove Haugland, forklarer at det er en strømkontaktor på ventilasjonsanlegget som har utløst røykutviklingen.

– Denne har brent seg fast og da får du røykutvikling i den, sier han.

Ifølge Haugland skal det ha vært naboer som meldte om røykutviklingen da brannalarmen i bygningen gikk.