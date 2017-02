Over tusen uten vann

Allerede fredag kveld merket kommunen at det var en forandring i vannforbruket i nærheten av Storavatnet på Tveit.

– Først trodde vi det var i selve vannet, da vi så vibrasjoner i isen, forklarer Anton Bøe, leder for Vann og Avløp i Askøy kommune.

– Men vi har hatt nede dykkere i hele dag som har gått over ledningen og den har vært grei, fortsetter han.

Like før klokken fem mandag kveld fant de lekkasjen på land, like ved Storavatnet. Et SMS-varsel ble sendt ut til 1800 telefonnummer som er registrert på eiendommens gårds- og bruksnummer.

Akutt stenging

Bruddet er på en av hovedvannledningene, og berører derfor beboere på Tveit, i tillegg til deler av Ravnanger, Kollevåg og Hanøy.

– Vi holdt på å grave oss nedpå i ettermiddag, men det var umulig å se. Derfor måtte vi sende ut varsling med såpass kort varsel av vi måtte stenge, sier Bøe.

Et arbeidslag har jobbet med bruddet i hele dag og det er fremdeles rundt fem mann på stedet.

– Nå har vi fått løst av og holder på å skaffe deler, men det vil nok fortsatte utover natten. Kvelden går nok der ute, men målet er at det skal være vann der i morgen tidlig, legger han til.

Vanskelig å lokalisere

Bøe forklarer at det første de gjør når de kommer over et brudd er å lokalisere det.

– Det er ikke alltid det kommer opp en vannsøyle når det er et brudd, sier Bøe og fortsetter:

– Når vi først har lokalisert det vet vi hvor mange som blir rammet. I dette tilfellet ble det veldig mange, fordi dette er en såpass viktig ledning. Her måtte vi bare hive oss rundt og fikse det med en gang.

Det skal være satt ut vannforsyninger med sykehjemmet på Ravnanger og ved Ravnanger senter. Kommunen vil oppdatere dersom de setter ut flere utover kvelden.

– Om vi ikke har fått vannet tilbake innen i morgen tidlig må vi bare fortsette til vi har ordnet det, avslutter Bøe.

