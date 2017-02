Ny båt gir stor økning av kapasiteten

Det bekrefter fungerende fylkesordfører, Pål Kårbø (Krf), overfor Askøyværingen.

– Beslutningen er tatt av Skyss, så det skal ikke ta mer enn fire uker før den nye båten er på plass. Det ble en litt tidlig påskegave til askøyværingene, sier han.

– Viktig å reagere

Det er MS Ekspressen som skal erstatte MS Teisten på sambandet. Mens den nye båten vil ha en kapasitet på 296 passasjerer har Teisten sin kapasitet ikke vært høyere enn 195 passasjerer. Det betyr altså at det nå blir en økning av kapasiteten med 100 plasser.

I lengre tid har det vært kapasitetsutfordringer på sambandet med passasjerer som har stått igjen på kaien i rushtiden.

Kårbø er tydelig på at det har vært viktig å gjøre noe.

– Det er klart at når det er et samband som er godt brukt og treffer de reisende så godt er det viktig å reagere. Det er veldig bra at vi har funnet en løsning, sier han.

Koster 2,5 millioner

Så sent som i november i fjor var Skyss klar på at de ikke kunne gjøre noe med tilbudet før dagens konsesjon går ut 31.12.2017. Det er det imidlertid nå blitt en endring på.

Ved nyttår trådde nemlig en ny forskrift om offentlige anskaffelser i kraft. I motsetning til tidligere forskrift regulerer denne forskriften adgangen til å gjøre endringer i eksisterende kontrakt.

En rapporteringssak om endringen i båtruten ble tatt opp i utvalg for miljø og samferdsel onsdag denne uken. Der står det blant annet:

«Etter Skyss sin vurdering vil bestilling av nytt fartøy innenfor dagens kontrakt kunne lovlig gjennomføres i samsvar med denne regelen. Det er opplyst at kostnadene ved et slikt fartøybytte vil ligge på omlag 2,5 millioner kroner og at det vil ta omlag fire uker fra bestilling til fartøyet er i drift.»

Regionsjef for hurtigbåter i Norled, Bjørn Egil Søndenå, bekrefter at de har stilt seg positiv til å stille med større båt på sambandet.

– Skyss har henvendt seg til oss med forespørsel om større båt. Norled har stilt seg positivt til å gjøre det innen noen uker. Akkurat nå mangler bare de siste formalitetene, sier Søndenå.

Guleng: Fantastisk

Silje Guleng fra Askøy SV forteller at hun i lengre tid har jobbet tett med nestleder i utvalg for miljø og samferdsel, Marthe Hammer, også hun fra SV, med å bedre båtforbindelsen.

– Hun har flere ganger tatt opp kapasitetsutfordringene i rushet. Nå får vi større båt og det synes jeg er helt fantastisk.

Guleng er klar på båtsambandet er et satsingsområde for partiet.

– Etter at SV ble med i flertall i fylket har vi sammen med de andre som styrer fått til mye. Dette er et satsingsområde for oss, sier hun og viser også til at det er kommet flere avganger på kveldstid og i helgene.