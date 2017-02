Nå kommer regnet

I løpet av morgendagen blir det tilskyende og det er ventet at det kommer nedbør i form av regn. I løpet av uken vil også deler av bakken tine opp igjen.

– Temperaturen i dag blir litt som i går. I morgen blir det kjølig på morgenen, men temperaturen kommer til å stige utover dagen, sier Martin Granerød, vakthavende meteorolog hos Vêrvarslinga på Vestlandet.

I løpet av de neste dagene vil temperaturene stige til omtrent fem til seks grader. Det kommer inn et lavtrykk som vil styre værsituasjonen over Vestlandet, som også gir varmere temperaturer og nedbør.

Kulden forsvinner

Den siste uken har vi hatt et høytrykk øst for oss som har skapt kulde og tørre luftmasser. Allerede mandag morgen kunne man kjenne at frosten bar preg av høyere luftfuktighet.

– Den siste uken har det kommet tørre luftmasser fra kontinentale områder, som da også har gitt fint og kaldt vær, forklarer Granerød og fortsetter:

– Nå får vi lavtrykk i stedet, luften er mer fuktig og vinden kommer mer fra sør og sørvest.

Fredag blir det tørt, men mildt, før nedbøren kommer tilbake gjennom helgen.

