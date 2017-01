Tirsdag formiddag bekreftet Statens vegvesen at det fra og med søndag av vil bli dyrere å pasere bomstasjonene på Askøy.

«Natt til søndag 22.januar kl. 00.00 øker bomtakstene på Askøypakken med 15,5 prosent, etter vedtak om indeksregulering.», står det i pressemeldingen.

Som Askøyværingen har skrevet tidligere kommer prisen på vanlige kjøretøy under 3500 kilo til å stige fra 22 kroner og 50 øre til 26 kroner. For biler over 3,5 tonn blir prisen 52 kroner.

Alle som har bompengeavtale får imidlertid 20 prosent rabatt på full pris. For de som kjører vanlig personbil vil økningen bety at man må betale cirka en tusenlapp ekstra i året for å kjøre gjennom bomringen.

– Prisene på Askøy har ikke vært prisregulert tidligere. Derfor tar vi nå igjen et etterslep, sa spesialrådgiver Helge Sandvik i Vegvesenet til Askøyværingen tidligere i januar.

