«Menn er mer intelligente og modige enn kvinner»

Uttalelsen SV-politikeren viser til, kommer fra den polske, høyreekstreme politikeren Janusz Korwin-Mikke.

Den falt en diskusjon torsdag i forrige uke der den spanske sosialistrepresentanten Iratxe Garcia Perez tok til orde for at europeiske myndigheter skulle lede an i kraftigere likelønnstiltak.

– Hårreisende

De samme uttalelsene ble utdypet på Korwin-Mikke sin offisielle Facebook-side, der han gir følgende begrunnelse for hvorfor det er naturlig at kvinner tjener dårligere enn menn: «Menn er i snitt høyere, raskere, sterkere og mer intelligent, modig og aggressiv».

Cobo Garrido, som opprinnelig er fra Spania, hørte først om nyheten i spanske medier, og reagerte spontant: «Er det flere som vil påstå at 8. mars-feiringen er gått ut på dato?», spurte han på Facebook.

– Hvert år blir vi konfrontert av folk som mener 8. mars har spilt fallitt. At dagen er gått ut på dato her i Norge. Holdninger som dette viser bare hvor viktig denne dagen er.

Til Askøyværingen sier Garrido at det er skremmende å se personer i maktposisjoner fremme kvinnefiendtlige holdninger.

– Ta bare Donald Trump og uttalelsene under valgkampen, som tydelig viser hans holdning til kvinner.

– Hvilke uttalelser sikter du til, har du noen eksempler?

– Hårreisende uttalelser om hvordan han kan utnytte kvinner bare fordi han er en kjent mann. Jeg har ingen ønske om å gjenta dem.

Mannsdominert

Selv mener Garrido vi fortsatt har en vei å gå, også i likestillingslandet Norge. Ifølge nøkkeltall fra SSB tjener en mann i gjennomsnitt 530.000 kroner mot kvinnenes 354.000 kroner, og at nesten to av tre ledere er menn (tall fra 2014). 70 prosent av fedrene tok imidlertid ut farspermisjonen i 2015.

– Vi lever fortsatt i et samfunn som er innrettet på menns premisser, sier han, og legger til:

– Det er kvinnene som vet hvor skoen trykker, vi menn må bare stå på og være synlige i vår støtte.

Når det gjelder forskjeller i likestilling i Norge og Spania, mener Garrido at de to europeiske landene er mer lik enn den gjennomsnittlige nordmann kanskje tror. Og påpeker at Spania ligger i forkant på et viktig område: Vold i nære relasjoner.

– I Spania er man oppmerksom på samfunnsproblemet vold mot kvinner. Det er tett oppfølging, og samfunnet tar tak i holdninger alt fra ungdomstiden av, forteller SV-mannen, som fortsatt har tette bånd til hjemlandet.

Hans budskap til hver enkelt er:

– Reflekter over hva slags samfunn vi har, og hvilke verdier vi ønsker å gi videre til våre barn - både våre sønner og våre døtre.

Janusz Korwin-Mikke risikerer for øvrig nå utestengelse fra Europaparlamentet for sine uttalelser, ifølge Aftenposten. Årsaken skal være om uttalelsene hans strider med reglene for ordbruk og oppførsel for EU-representanter.

