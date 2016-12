Liten storm i anmarsj

Sikre lasten din, ber politiet på Sotra, Askøy og Øygarden på Facebook.

De ønsker at publikum skal være forsiktige, særlig ved kjøring over Sotra- og Askøybrua nå som det bygger opp til liten storm på Vestlandet.

Vakthavende meteorolog ved Vêrvarslinga for Vestlandet, Martin Granerød, kan berolige med at å kjøre over Askøybrua skal gå fint.

– Med en sørlig vindretning pleier det å gå greit til Askøy, da er det Sotrabrua som er mer utsatt for vinden, sier meteorologen.

Han oppfordrer alle til å passe på at det ikke ligger løse gjenstander hengende og slenge rundt omkring.

Over onsdag

– De kan blåse vekk og utgjøre en fare.

Det er særlig ved kysten at folk vil merke vinden best.

– Litt lenger inn i landet kan det gå over til stiv eller sterk kuling. Og akkurat nå er det vanskelige kjøreforhold over fjellet, advarer Granerød.

Temperaturen ligger ellers på mellom syv og åtte grader, og vil i løpet av natten synke noe, men trolig holde seg over fem grader.

– Vinden vil minske fra i morgen tidlig, sier meteorologen tirsdag ettermiddag.

Går rolig for seg

Hos Teisten forsikrer maskinsjef Tom Arnholdt at ruten går som normalt.

– Vi går nå frem og tilbake, det går greit så langt, sier Arnholdt.

Teisten har måttet innstille et par ruter tidligere i vinter på grunn av urolig sjø. Men tirsdag ettermiddag er Byfjorden ganske skjermet, ifølge maskinisten.

– Det spørs på vindretningen, foreløpig er vi ganske skjermet.

