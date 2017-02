Kun 42 politifolk passer på 66.000 innbyggere

Les også: – Askøy kan spare millioner på nytt bompengesystem

Askøy, Sotra og Øygarden lensmannsdistrikt har totalt 66.000 innbyggere i sine kommuner. Dette er omtrent like mange som bor i en av Norges største byer, Drammen.

Antallet ansatte er likevel ikke høyere enn 57. Dette er inkludert sivilseksjonen som består av 15 årsverk. Med andre ord finnes det ikke mer enn 42 politifolk i kommunene.

Få folk

Lensmann Odd Dale er klar på at de burde vært flere.

– Politikerne er hele tiden opptatt av at politiet får så mye penger, men det merkes ikke lokalt. Hos oss er vi ikke mye mer enn en halv politimann per 1000 innbyggere. Det er færre enn vi hadde for noen år siden og helt klart en utfordring. Samtidig er det viktig å få frem at vi har en god del stillinger som er felles for hele Vest politidistrikt og tett samarbeid med de andre avdelingene, sier Dale.

Politikerne er hele tiden opptatt av at politiet får så mye penger, men det merkes ikke lokalt.

Odd Dale

Han har fått med seg signalene fra politimesteren i Bergen, Kåre Songstad, som har antydet at Vest politidistrikt i verste fall kan måtte kutte 140 årsverk inneværende år. Dale mener det er naivt å tro at ikke politiet på Askøy vil bli berørt av slike kutt.

– Mitt signal er at vi trenger flere ressurser lokalt. Men dersom dette blir aktuelt er det ingen grunn til å tro at vi blir spart her, sier Dale.

Krevende saker

Bakgrunnen for Songstad sine bekymringer er at det er varslet at landets politidistrikt får kuttet to prosent av budsjettrammen.

I tillegg kommer økte utgifter med politireformen, nødvendige investeringer i nye politibiler og ny politistasjon på Flesland.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård, som er øverste lederen i Politi-Norge har riktig nok uttalt til Bergens Tidende at Songstad sine bekymringer ikke er realtistiske. Uansett går politiet et usikkert år i møte når det kommer til bemanning og ressurser.

Dale kan fortelle at en av konsekvensene av manglende ressurser er noe som merkes godt over hele organisasjonen.

– Allerede i dag driver vi med beinhard prioritering. Vi gir dårligere service til publikum enn vi selv ønsker og har mindre fokus på de mindre prioriterte oppgavene.

Allerede i dag driver vi med beinhard prioritering.

Odd Dale

– Vi har for eksempel hatt vår del av sakene når det kommer til mishandling av barn. Dette er krevende saker som vi har brukt mer ressurser på enn tidligere uten at vi har fått tildelt mer folk av den grunn, fortsetter han.

– Når regner du med å få svar på om det blir kutt i 2017?

– Politidistriktet får et budsjett i slutten av februar. Deretter må det tas noen interne prioriteringer før vi vet hva som kommer til oss. I begynnelsen av mars regner jeg med å vite mer, svarer Dale.

To tusen flere saker

Selv om han er klar på at lensmannsdistriktet vil lide av eventuelle kutt på de operative tjenestene er han mest bekymret over arbeidsmengden i sivilseksjonen.

Les også Thor har et nyttårsforsett han ganske så sikkert er alene om Den siste tiden har svært mange askøyværinger tatt kontakt med Thor Egeland.

Mesteparten av tiden går her med tid til såkalte utleggsforretninger som vil si hvordan man skal kreve inn det som en enkeltperson skylder.

I slike tvangssaker har politiet lokalt hatt en stor økning i arbeidsmengden de tre siste årene. Mens det i 2013 var var 3040 slike saker var det økt til 4979 tre år senere.

Andre oppgaver for sivilseksjonen er blant annet betjening av telefon, utkastelse, ta pant i ulike ting og passutsendelser.

– Økningen i arbeidsmengde skulle utgjort to ekstra stillinger. Det er på grunn av den vanskelige situasjonen her at jeg ikke kan kutte i sivilseksjonen dersom politimesteren sier at jeg for eksempel må redusere med fem stillinger. Det er uaktuelt, sier han.

Følg Askøyværingen på Facebook!