Dermed kunne om lag 1800 husstander endelig få tilbake vannet.

Det var fredag kveld at innbyggere på Tveit og omegn merket at noe var galt med vannet, men det var ikke før mandag kveld at kommunen stengte av vannforsyningen.

– Nå skal alle ha fått vannet tilbake igjen, sier Anton Bøe, leder for Vann og avløp.

Han forteller om en utfordrende leteaksjon etter bruddet.

– Først trodde vi det var brudd i røret under vann, men det viste seg at det var ved en kum i vannkanten.

