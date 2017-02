Klippet opp lås og ødela flere kilometer med skogsvei

Les også: – Fire biler har kjørt utfor veien på Åsebøflaten

– To terrengbiler er observert i området mandag kveld klokken 21.15. Nå håper vi tips fra publikum kan hjelpe oss videre, sier daglig leder og styreleder i Kjerrgarden grunneierlag, Inge Kjerrgård.

Hendelsen skal imidlertid først ha blitt meldt til politiet tirsdag kveld, ifølge operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Morten Kronen.

– Noen har klippet opp en låst bom og kjørt inn på område til grunneier. Dette har medført betydelige skader på skogsveien, sier han.

Ikke frost i bakken

Arne Kjergård i Kjerrgarden grunneierlag forteller at hærverket vil få store konsekvenser.

– Årsaken til at det er ødelagt er at det ikke var frost i bakken da de kjørte inn på veiene. Det tar minst to arbeidsdager å fikse opp dette med gravemaskin. Det blir kostbart og tidkrevende, sier han.

Kanskje de har vært ute etter å jakte hjort eller teste bilene på slikt underlag. Uansett er dette rent hærverk.

Arne Kjergård

Ifølge ham bekrefter hjulsporene observasjonene av terrengbiler i området.

– Har du noen tanker om hvorfor de har tatt seg inn på skogsveiene?

– Jeg vet ikke. Kanskje de har vært ute etter å jakte hjort eller teste bilene på slikt underlag. Uansett er dette rent hærverk.

Anmeldt

Inge Kjerrgård, var onsdag i møte med politiet om saken.

– Jeg har avgitt forklaring og anmeldt saken, sier han.

Styrelederen har lite til overs for hærverket.

– Det er trist at folk ikke respekterer annen manns eiendom. Området var avlåst i tillegg til at det er skiltet at området er privat, så her har de som står bak planlagt i forkant, sier han.

