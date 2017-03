Inviterer til leksehjelp for voksne

– Et slikt tilbud har vært etterspurt lenge, derfor håper vi det kommer flere enn de 85 som er påmeldt nå, sier KFU-leder Ann Hedvig Øvsthus.

Foredraget finner sted i grendahuset på Ravnanger fra klokken 18.30 kommende onsdag.

– Vi har plass til 257 så vi håper i hvert fall på 150 til. Du får to en halvtime der du kan lære å gjøre hverdagen din enklere, sier Øvsthus.

Alternative metoder

Det er første gang et slikt program blir satt opp på Askøy. Øvsthus innrømmer at de vet ikke helt hva som venter under foredraget, men alternativ læring er fort et stikkord. Vanligvis er MentorNorge hjemme hos familier og gir råd og tips til hvordan man kan gjøre hverdagen med lekser lettere.

– Det blir nok visuelle oppgaver, legoklosser og slikt. På den måten blir det nok artigere, og ikke minst kan man unngå krangler med at det er for kjedelig med lekser, sier Øvsthus lattermild.

Temakvelden har fått navnet "Hvordan motivere og hjelpe ditt barn med lekser". Under foredraget skal de gjennomgå bruk av læringsstiler for å skape et godt læringsmiljø.

– Håper er at en slik kveld skal gjøre det lettere for både voksne og barn med leksene hjemme, forklarer Øvsthus.

Gratiskurset har påmeldingsfrist frem til 8.mars.

