Nok en gang stormer det i og rundt Demokratene i Norge.

Årsaken til den pågående konflikten er svært kompleks, og har sitt utspring i en intern splittelse i partiet, som skal ha utviklet seg gradvis etter en rekke politiske uenigheter gjennom våren og sommeren 2016.

De to sidene

På den ene siden står mannen som ble valgt som partileder under landsmøte i april 2016, Kim Steinar Kjærner-Strømberg. Med seg på laget har han blant andre askøyværingene Jann Atle Jensen og Per Midtøy.

Ifølge Enhetsregisteret er Jensen fortsatt styreleder iog. Han representerer også Demokratene i. Per Midtøy er styremedlem i fylkeslaget og lokallaget, og varamedlem i kommunestyret.

– Enn så lenge, kommer det fra Makvan Kasheikal, som representerer den andre siden av splittelsen.

– Vi har kastet dem ut av partiet, legger han til.

– Oppløses med umiddelbar virkning

På et landsmøte 18. februar i år ble Kasheikal valgt som ny partileder, og i Partiregisteret kan man lese at Kasheikal har fått med seg Per-Christian Stenvaag og Vidar Kleppe som nestledere.

Etter det Askøyværingen erfarer fikk Jann Atle Jensen innkalling til landsmøtet, men godkjente ikke denne og stilte således ikke på møtet.

Denne saken angår ikke meg. Jeg krever at jeg ikke blir omtalt i denne saken.

Per Midtøy

Noen dager etter landsmøtet, ble det avholdt sentralstyremøte i Kristiansand. På dette møte ble det vedtatt at fylkeslaget i Hordaland skulle oppløses.

– Dette medfører at lokallagene i Hordaland oppløses med umiddelbar virkning, sier Makvan Kasheikal, og legger til:

– Jeg forventer at Jensen og Midtøy trekker seg stille og rolig tilbake.

Kommunen: – Vi sjekker opp i saken

Kasheikal sier videre at han har informert Askøy kommune, både skriftlig og muntlig, om at Jann Atle Jensen ikke lenger får representere Demokratene i Norge i fremtidige kommunestyremøter.

Dette bekreftes av leder av det politiske sekretariatet i Askøy kommune, Elsa Gammelsrød.

Mesteparten av opplysningene og påstandene du kommer med her, er totalt ukjente for meg.

Jann Atle Jensen

– Vi har fått et brev fra partiledelsen i Demokratene i Norge. Jeg holder på å sjekke opp i dette nå, og vil komme tilbake til deg så snart det er gjort, sier Gammelsrød til Askøyværingen fredag morgen.

Like etter lunsj snakket Askøyværingen igjen med Gammelsrød, som da hadde vært i kontakt med Jann Atle Jensen.

– Vi har opprettet en dialog, og akkurat nå ligger ballen hos Jensen, sier sekretariatslederen.

Midtøy: – Saken angår ikke meg

Askøyværingen har vært i kontakt med Per Midtøy og Jann Atle Jensen vedrørende denne saken. Ettersom begge er involvert i fylkeslaget og lokallaget til Demokratene i Norge, og ettersom denne saken omhandler begge to, har Askøyværingen strukket seg langt for å svar på en rekke spørsmål relatert til saken.

I én av e-postene Per Midtøy har sendt til Askøyværingen skriver han følgende:

– Jeg har ikke noe å fortelle AV.

I den videre korrespondansen, legger han blant annet til følgende:

– Denne saken angår ikke meg. Jeg krever at jeg ikke blir omtalt i denne saken.

Jensen: – Totalt ukjente opplysninger

Onsdag tok Askøyværingen kontakt med Jann Atle Jensen via telefon. Jensen humret godt da han fikk høre hvilken sak vi jobbet med. Stort lengre kom vi ikke i samtalen.

Etter å ha prøvd å få kontakt med Jensen via telefon flere ganger i løpet av torsdagen, sendte Askøyværingen, per e-post, en rekke spørsmål knyttet til saken.

– Mesteparten av opplysningene og påstandene du kommer med her, er totalt ukjente for meg. Det er derfor ikke mulig å kommentere spørsmålene på en meningsfull måte, svarte Jensen oss snaut 20 minutter etter at vi hadde sendt ham spørsmålene.

