Har fått klager på støy fra steinknuseverket

Knuseverket i Slettebrekka næringspark sørger for at det blir finmasser til bygging av Lindhaugen–Slettebrekka.

Det er i den forbindelse at vegvesenet informerer om at enkelte naboer reagerer på støyen.

«Statens vegvesen har forståelse for at naboer reagerer på støyen, som et uvant innslag i nærmiljøet. Men knusing av masser er en helt nødvendig del av vegbygging, også for gjennomføring av Askøypakken», skriver vegvesenet.

Mellom 7 og 15

Det blir opplyst at vegvesenet har foretatt støymålinger som bekrefter at støyen ligger innenfor kravene som gjelder i retningslinjene for anleggsarbeid.

Det er forøvrig verdt å merke seg at knuseverket ble etablert rett før jul. For en ukes tid siden kom knuseverk nummer to på plass. Det betyr ifølge vegvesenet at det ene verket produserer grove masser og det andre finere masser.

De er plassert blant omliggende bedrifter i næringsparken. Men når knusingen pågår vil det bli støy også inn mot boligene i nærheten.

Knuseverket vil være i drift videre gjennom 2017. Arbeidet på dette anlegget kan pågå mellom 7 og 15.

