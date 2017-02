Front mot front på Åsebø

Klokken 07.09 fredag morgen fikk politiet melding om en front mot front-kollisjon på Åsebø.

– Det var to biler involvert. Begge kom kjørende sørover, den første bilen snurret rundt og bilen bak traff bilen foran, forklarer Morten Kronen, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Et var totalt to biler involvert i ulykken og nødetatene skal ha vært raske til stedet.

– Én person ble sendt til Haukeland og akuttmottaket med sterke hodesmerter, bekrefter Kronen videre.

Foreløpig har det ikke kommet noen oppdateringer på sjåførens tilstand.

Strøbil til stedet

Vegtrafikksentralen rekvirerte umiddelbart en strøbil til stedet, og det var meldt om svært glatt veibane i området.

– Dette var det eneste stedet vi har hatt en ulykke som følge av glatt veibane, sier Kronen og fortsetter:

– Jeg har hørt at det skal ha vært noen andre glatte veier i distriktet, men vi har ikke fått inn meldinger på dette.

110-sentralen meldte også om glatt kjørebane i morgentimene. Det var manuell dirigering på stedet frem til den ene bilen ble tauet. Veien ble åpnet for fri ferdsel like over klokken 08.00.

