Dyrevernere anmelder skyting av katt på Follese

– NOAH anmelder saken og oppfordrer publikum til å tipse.

Det skriver veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen, i en pressemelding til Askøyværingen.

NOAH har valgt å gå til anmeldelse etter at Askøyværingen mandag skrev om Linda Joensen sin katt som i helgen skal ha blitt skutt i hodet med luftgevær. Hendelsen skal ha skjedd på Follese.

Har anmeldt liknende saker

Martinsen forklarer at det dessverre ikke er uvanlig at slike ting forekommer.

– NOAH har de siste årene anmeldt flere saker som omhandler katter som er skutt med luftgevær. I slike saker er det viktig at publikum er oppmerksomme, og tipser politiet dersom de skulle ha sett noe eller mistenker noen, sier hun, og legger til:

– Om man ønsker å tipse anonymt kan man kontakte NOAH.

– Fare for gjentakelse

Hun fortsetter med å forklare at det er en beviselig sterk sammenheng mellom vold mot dyr, og vold mot mennesker.

– Derfor er det viktig at politiet etterforsker og finner gjerningspersonen for å forhindre gjentakelse. Et skudd med luftgevær kan være dødelig for mindre dyr, og katter som er utsatt for dette får store lidelser, sier hun.

