Dette er ikke den nye båten

Om du tok båten mellom Kleppestø og Strandkaien mandag morgen og ikke var alt for trøtt etter helgen, merket du nok at båten var noe større enn vanlig.

Og kanskje tenkte du at dette var den nye båten som Askøyværingen i forrige uke meldte at skulle settes inn for å erstatte Teisten.

Men nei, dette var MS Njord som bare går for MS Teisten i en liten periode.

– «Teisten» går som reservefartøy i Sunnhordlandsruta, mens «Njord» / «Vingtor» går på Kleppestø-Strandkaien. «Teisten» er ventet tilbake på Kleppestø-Strandkaien innen mandag 20. februar, informerer leder for avdeling trafikktilbud i Skyss, Målfrid Vik Sønstabø, på epost.

Det betyr at Askøy-pendlerne fortsatt må belage seg på å reise med MS Teistens 195 plasser en stund til.

Den endelige innsettelsesdatoen for MS Ekspressen, som skal ta over for MS Teisten, er ennå ikke klar.

