Det krever mye mot å stå foran 250 personer

Elevene på Fauskanger barne- og ungdomsskole samles hver måned i skolens amfi hvor de fremfører blant annet sang, dans og skuespill.

Dette er en sosial samling der MOT står i perspektiv. Vi arbeider for at elevene skal tørre å fremføre foran andre elever, som fører til bedre selvtillit og høyere mestringsfølelse. Det er underholdning, men det ligger også mye hardt arbeid bak for de som fremfører.

Det krever mye mot og stå foran 250 personer. Derfor er det bra at skolen har ungMOTivator som har samlinger med klassene der de snakker om å støtte hverandre og ha MOT til å stå opp for seg selv.

Vi blir ofte spurt om når neste MOT-time er. Det forteller oss at elevene på skolen er svært engasjert og ønsker å bidra til at vi får et godt skolemiljø her på Fauskanger. Det er som oftest fullbooket show med mange flotte fremføringer.

Et lite sitat fra elev i 8.klasse her på Fauskanger fra en MOT-time:

«De viktigste tingene jeg tar med meg fra denne MOT-timen er å huske å gjøre andre glad og inkludere andre. I de neste fire månedene skal jeg si gode og hjelpende ord til andre, også ved å smile, snakke med dem og vise at jeg bryr meg om dem. P.S: Det jeg likte med disse MOT-timene var å slippe timene og leke de lekene vi gjorde sammen, det var også gøy å sitte i ring og si fine ting til hverandre.»