Brannsjefen: – Ta turen til Kleppestø

Ifølge ham at det er første gang at det holdes et stort, offentlig fyrverkeri på Askøy til nyttårsfeiringen.

– Dette har ikke vært søkt om tidligere. Ikke i denne størrelsen, sier Hansen.

Liten risiko

Han forteller at brannvesenet er veldig positive til initiativet til far og sønn Greffel.

Fyrverkerireglene Det er lov å sende opp fyrverkeri av godkjent type på nyttårsaften mellom klokken 18:00-02:00. Dette må skje på egnede steder. For en best mulig feiring av det nye året er dette viktig å huske på: Det er forbudt å la barn under 18 år skyte opp fyrverkeri. Bruk vernebriller. Også barn og skuelystne bør beskytte seg med briller. Skyt opp privat fyrverkeri på trygg avstand fra andre mennesker, biler og bygninger. Raketter med styrepinner er forbudt alle steder. Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren. Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk heller en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri. Kilde: Askøy kommune og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Dette er profesjonelle folk som har peiling. De har gjort sine risikovurderinger og kan dette. Risikoen for skade er mye mindre ved å være der enn rundt ruspåvirkete folk som skyter fyrverkeri i nabolaget, sier han, og legger til:

– Hvis jeg kunne vært på Kleppestø nyttårsaften ville jeg selv benyttet anledningen. Det er noe jeg anbefaler til dem som har muligheten. Dette er ikke noe småtterier der lunten er det gøyeste.

Også lensmann Odd Dale gir tommelen opp til fyrverkeri-showet.

– Jeg synes det er flott at de arrangerer noe felles. Det er i det private ulykkene skjer, sier han.

– Vi er klare

Brannsjef Hansen opplyser at skadene er blitt betydelig færre etter at det ble innført forbud mot pinneraketter. Likevel ber han folk om å være forsiktig.

– Stort sett er det minimale ting på Askøy. Uansett har vi hvert eneste år tilfeller av skader i ansikter og hender i Bergen og omegn, sier han.

I denne sammenheng er det også verdt å merke seg at på landsbasis fikk 17 personer øyeskader av nyttårsfyrverkeri ved inngangen til 2016. Seks av dem ble alvorlig skadet og fikk betydelig redusert syn etter ulykkene.

Hansen forsikrer om at det lokale brannvesenet er klare hvis det er behov for dem.

– Vi har ikke mer enn ett vaktlag på, men vi har anledning til å sette inn flere ved behov. Vi er alltid forberedt, sier han.