Bilbrann på Askøybrua

Tirsdag kveld brant det i en bil på Askøybrua. Tilfeldighetene ville ha det til at en politipatrulje var like i nærheten, og det tok ikke lange tiden før patruljen hadde slukket brannen.

– Brannvesenet er på vei for å se til at brannen ikke blusser opp igjen. Det er ingen personskader, og bilen er ikke til hinder for trafikken, sa operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt til Askøyværingen like før klokken 18.

Det er ukjent hva som var årsaken til at det begynte å brenne i personbilen.

