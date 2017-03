Båt funnet i Skarholmen

Hils på MS Ekspressen, den nye, utvidede båten mellom Kleppestø og Strandkaien. Med plass til 296 passasjerer blir det forhåpentligvis en god stund til noen må bli stående igjen på kaien på de verste rushavgangene, håper kaptein Arne Halhjem. Les mer om båtbyttet på Askøyværingen.no #askøy #Askøyværingen #norled #skyss #askøyruten #snarveien #beinveien Video: Anne Jo Lexander

