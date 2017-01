Askøy slo Sotra 41-35

Torsdag gjennomførte Statens vegvesen en storkontroll av kjøretøy på Juvikflaten.

Etter litt mindre enn seks timer var godt over 3000 biler kontrollert ved hjelp av Vegvesenets ANPR-apparat, som kort forklart leser av registreringsskiltene på samtlige passerende kjøretøy.

– Vi stilte oss opp i begge ender av Juvikflaten, med to ulike fotobiler. På den måten fikk vi kontrollert både den sørgående og nordgående trafikken, forteller kontrolleder og inspektør Lars Harald Drange i Statens vegvesen.

– Noen blir sinte

Storkontrollen, som startet rundt 12.30 og varte frem til litt over klokken 18, førte til at hele 41 biler ble avskiltet som følge av blant annet manglende EU-godkjenning.

– Vi vet at det er mye galt ute på veiene, men her ble vi faktisk litt overrasket, kommer det fra Drange dagen derpå.

Totalt fikk Vegvesenet treff på 44 biler. Fire av bilene gjaldt manglende eforsikring eller misforståelser mellom bileier og forsikringsselskapet. Tre av dem greide å orden opp i det på stedet og fikk dermed kjøre videre.

Nå er det ikke lenger slik at man får innkalling til EU-kontroll. Man må rett og slett følge med selv.

Lars Harald Drange

Av de 41 bilene som ble avskiltet og måtte parkeres, manglet 37 EU-godkjenning, to hadde ikke betalt årsavgiften, én var ikke omregistrert og én manglet som nevnt forsikring.

– Hvordan reagerte folk som ble stoppet?

– De aller fleste er klar over at de for eksempel er litt for seine med EU-godkjenningen, mens noen blir – eller i hvert fall spiller overrasket. Noen blir selvsagt også sinte, sier Drange.

2500 kontrollert for beltebruk

Da Askøyværingen var på Juvikflaten fredag formiddag hadde flere allerede hentet bilen sin. Drange forteller at mange også hentet bilen i går kveld.

– Mange ordnet seg prøveskilt og fikk hentet bilen. De fleste som ble stoppet bodde på Askøy, og dermed fikk vi ryddet unna litt biler etter hvert, forteller kontrollederen.

I tillegg til de avskiltede bilene fikk to bilførere gebyr for manglende bruk av bilbelte, mens to fikk gebyr for manglende vognkort. Én bilfører ble også anmeldt for å ha kjørt med for tung tilhenger og en motorsyklist måtte parkere sykkelen fordi den manglet baklys.

Totalt ble 3356 kjøretøy ble kontrollert. 2500 av dem ble kontrollert for beltebruk.

– Og bare to gebyr?

– Ja, beltebruken var veldig bra, fastslår Drange.

Slo Sotra 41-35

Han legger til og påpeker igjen at det er EU-godkjenningen som er den største utfordringen.

– Nå er det ikke lenger slik at man får innkalling til EU-kontroll. Man må rett og slett følge med selv. Slutter registreringsnummeret på for eksempel 9, skal bilen EU-godkjennes mellom fire måneder før og to måneder etter. Man har med andre ord svært god tid på å få dette unnagjort, sier Drange, og fortsetter:

– Det andre som er viktig er at når man har hatt bilen inne på verksted, må man passe på å få med seg et bevis på at bilen er EU-godkjent. Her må enkelte av verkstedene skjerpe seg. Bunken med godkjenninger blir ofte liggende litt for lenge, og da blir ikke godkjenningene registrert hos oss.

Før jul gjennomførte Vegvesenet en storkontroll på Sotra. Den gangen ble 35 biler avskiltet.

– Dere slo Sotra greit med sifrene 41-35, så nå er det dere som har rekorden, humrer Drange.

