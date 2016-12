PS! Svarene finner du nederst i saken.

SPØRSMÅL

Nyhetsbildet lokalt:

1. Andre juledag herjet stormen «Urd» over hele Vestlandet. Også på Askøy ble det liv i leiren. Hvilken vindstyrke (bris, kuling, orkan osv.) nådde ekstremværet? Les mer her.

2. Tirsdag ettermiddag satte Askøys G13 2-lag ny scoringsrekord da de møtte Ask G13 2 i Nobis julecup. Hva ble resultatet i kampen? Les mer her.

3. Tre askøyværinger er i år som i fjor på BAs og Olympiatoppens liste over de mest talentfulle idrettsutøverne i Hordaland mellom 15 og 19 år. Hvem er de tre, og hvilken idrett holder de på med? Les mer her.

4. Torsdag kveld ble en bilist stoppet etter å ha kjørt 75 kilometer i timen i 50-sonen. Vedkommende mistet ikke lappen, men det gjorde derimot en annen bilist, som bare kjørt litt fortere. Hvor fort kjørte vedkommende som mistet lappen? Les mer her.

5. Det er tid for indeksregulering av bompengeprisene på Askøy. Dersom man ikke har bomavtale, hva vil prisen for å passere en bomstasjon med et kjøretøy under 3500 kilo nå bli? Les mer her.

Nyttårs-spesial:

6. 2016 har vært et skuddår. Hva betyr det? Og når er neste skuddår?

7. Den musserende og som oftest alkoholholdige drikken sjampanje er en velkjent gjenganger som tilbehør til nyttårsrakettene. Ligger det franske distriktet Champagne nord, sør, øst eller vest i Frankrike?

8. I løpet av nyttårsaften og 1. nyttårsdag skal kong Harald og statsminister Erna Solberg holde hver sine taler. Hvem skal tale på nyttårsaften og hvem skal tale 1. nyttårsdag?

9. Mange nordmenn spiser kalkun på nyttårsaften. Hvilken hønsefuglfamilie hører kalkunen til?

10. Hva er aldersgrensen for å kjøpe og/eller bruker raketter i Norge?

Lett blanding:

11. Er det Sognefjorden eller Hardangerfjorden som er lengst?

12. Hvilken film er den mest sette på norske kinoer i 2016?

13. Hvem er yngst av artistene Anita Skorgan, Kari Bremnes, Eldar Vågan og Tor Endresen?

14. Hva heter den norske skuespilleren som har en relativt sentral rolle i seriesuksessen Games Of Thrones?

15. Når spilles 2017s første Eliteserie-kamp i fotball for herrer?

FASIT:

1) Orkan styrke (vind med middelstyrke over 32,6 meter per sekund. Les mer her.)

2) 19-0. Brann sitt G14-lag hadde den tidligere rekorden (17-0 mot Follese 2).

3) Casper Stornes (triatlon), Markus Braadlie (golf) og Markus Pettersen (fotball).

4) 76 kilometer i timen. Grensen for førerkortbeslag i 50-sonen går ved 76 kilometer i timen. Les mer her.

5) 26 kroner uten abonnement.

6) Et skuddår er et år som har ett døgn mer enn et normalår: den 29. februar. Neste skuddår er 2020. Les mer her.

7) Nord. Les mer her.

8) Kong Harald taler nyttårsaften, mens statsminister Erna Solberg taler 1. nyttårsdag.

9) Fasanfamilien. Les mer her og her.

10) 18 år. Les mer her.

11) Sognefjorden (204 kilometer lang fra Solund til Skjolden. Hardangerfjorden er 183 kilometer lang fra Huglo til Odda.)

12) Kongens nei.

13) Eldar Vågan.

14) Kristoffer Hivju.

15) 1. april (Kristiansund møter Molde på hjemmebane).

