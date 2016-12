Les også: Sjokkmelding fra Vi Brygger

Så var det bare én dag igjen, og tradisjonen tro blir det dårlig vær også denne julaften.

– Men det er jo koselig å være inne også, sier vakthavende meteorolog Justina Wodzizko når Askøyværingen prater med henne fredag morgen.

– Hvordan ser det ut i dagene som kommer?

– Det blir en stormfull julehelg. Allerede fredag ettermiddag vil det bli bra med vind over så å si hele Vestlandet. Nedbøren på Askøy og langs kysten vil nok komme som regn, og ikke snø, forteller Wodzizko.

– Kraftig lavtrykk fra vest

Natt til julaften og utover dagen skal været forverres ytterligere. Vinden kommer trolig til å øke til storm, og det samme gjør nedbørsmengden.

– På julaften får vi et kraftig lavtrykk inn fra vest. Dette kombinert med at vinden skal dreie mer fra vest, gjør at vi kan få en ganske så heftig julaften langs kysten, sier meteorolog Wodzizko.

– Kan bli sendt ut OBS-varsel

Videre forteller hun at det skal roe seg noe natt til 1. juledag, før det kommer en ny bølge litt utpå søndagen.

– Det er fra og med søndag ettermiddag det virkelig begynner å se skummelt ut. 2. juledagen blir en spennende dag for oss som er interessert i været, humrer Wodzizko, og legger til at det er kalt inn ekstra mannskap for å overvåke det kraftige uværet som er på vei.

– Det kan også bli aktuelt å sende ut OBS-varsel, sier Wodzizko, før hun avslutter:

– Folk må følge med på værmeldingene, og dersom man skal ut og reise er det spesielt viktig å oppdatere seg etter hvert. Været endrer seg fort.

Følg Askøyværingen på Facebook!