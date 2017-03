Håpoldøy var ansatt i rederiet Vendla AS i Austevoll da han en rolig sommer i 2001 fikk mulighet til å jobbe for Havforskningsinstituttet. Ukene til havs gjorde inntrykk, for 16 år senere sitter han fremdeles i styrehuset på forskningsskipene. Nå som én av to kapteiner på Dr. Fridtjof Nansen.

– Den gangen dro jeg fire uker ut med Johan Hjort. Jeg hadde vært cirka ti år i fiskeriet og tenkte det kunne være gøy med nye utfordringer, forklarer Håpoldøy.

Sommeren 2009 ble han satt på et fly med kurs mot Afrikas kyst. Det var hans første tur som fast ansatt kaptein på (gamle) Dr. Fridtjof Nansen. Selv hadde han aldri vært om bord på skipet, som var fylt til randen med forskere og mannskap.

En mannsalder. Om bord møtte han mennesker som hadde viet en mannsalder til instituttet.

– Forskerne om bord er store ildsjeler. Arbeidet og forskningen er hele livet deres og det kjekkeste de vet. Er det en ting jeg har lært om forskerne, er det at de aldri går hjem klokken tre, forklarer Håpoldøy.

I tillegg til forskerne har han også ansvar for mannskapet som holder båten gående. De er totalt opp mot 50 mann på fartøyet om gangen – og båten går 24 timer i døgnet med to skift.

– Én mann kan ikke vite alt. Det går ikke. For at en båt skal kunne drives skikkelig må man ha gode folk, understreker Håpoldøy.

Håpoldøy tenker mye på ansvaret som kommer med kapteinyrket. Han har vært heldig og unngått ulykker, men ansvaret for mannskapet og fartøyet kommer alltid først.

– Det er mye som kan skje. Jeg har vært heldig. Bank i bordet, sier han kort.

– Mannskapet må alltid føle seg trygg når de utfører den jobben de er satt til å utføre. Er det for dårlig vær, da venter vi, sier jeg slutt, da er det slutt. Punktum.

– Om bord er det ingen demokrati. Alle kan bestemme og diskutere, men sier jeg det blir slik, så blir det slik, fortsetter han.

Men tro ikke at respekten kommer med tittelen. Kapteinen er helt klar på at den må fortjenes gjennom hardt arbeid og erfaring.

Jaktinstinkt. Han kan nå se tilbake til en karriere med et tydelig skille mellom de som forsker på hva som lever i havet, og de som tjener penger på havet.

– Når man skal på fiske handler det om å fiske kvoten sin og komme seg hjem igjen fortest mulig, forklarer Håpoldøy.

– Men når man forsker på havet tar alt den tiden det tar. Her bruker man penger. Vi måler temperaturer, fisk og kartlegger, fortsetter han.

Fisken må fremdeles fanges og tas opp for at vi skal kunne forske på den.

Likevel er han helt klar på at begge sider er avhengig av hverandre. Men overgangen var spesielt tydelig for kapteinen, som fremdeles har et tydelig jaktinstinkt når det kommer til å fange selve fisken.

– Fisken må fremdeles fanges og tas opp for at vi skal kunne forske på den, påpeker Håpoldøy.

– Jeg tror ikke vi blir arbeidsledig i Havforskningen, økosystemet vårt er alt for komplekst for det, innrømmer han lurt.

Gift med konen. Dr. Fridtjof Nansen går døgnet rundt, hele året. To skift bytter på å være på vakt. Forskningen stopper aldri opp. For de ansatte er turnusen cirka seks uker av og seks uker på.

– Jeg bruker omtrent halve året på sjøen. Jeg har gjort det hele livet, og det fineste er at man er vekke når man er vekke, og hjemme når man først er hjemme, forklarer han og poengterer:

– Jeg liker meg på jobb, men jeg er gift med kåno.

Mannskapsskifte gjennom årene har derimot bydd på flere interessante situasjoner. I Pakistan fikk han kjenne trafikken tett på kroppen.

– Vi kjørte kanskje en times tid før jeg forsto om det var venstre- eller høyrekjøring. Det var så mye trafikk og folk, og det stakk bein og armer ut til alle kanter, erindrer han.

Det blir derimot lite tid til å se på kalenderen uansett hvor de er. Mellom kontakt med myndigheter, visumutskrivelser og drift av båten er det alltid noe å gjøre på. Dermed flyr dagene av gårde. Når han er hjemme går tankene ofte tilbake til det varme klimaet.

– Klimaet helt sør er veldig behagelig for de fleste. 10- og 15.00-kaffen er hellig. Da går vi ut på dekk og setter oss ned i solen, forteller han.

I Bergen er det minusgrader og frost.

– Men de som er fra Afrika som er ombord klarer ikke forstå hvordan vi klarer å sitte ute i varmen og drikke varm kaffe.

Rushtid. Håpoldøy kan ikke se for seg et annet arbeid enn på sjøen. Selv satser han på å bli pensjonist på sjøen.

– Jeg klarer ikke se for meg landliv og kø om morgenen, medgir kapteinen.

– Man blir jo gjerne litt miljøskadd, men jeg må være på havet og kjenne på sjølukten, fortsetter han.

Selv ikke høytidene borte fra familien får ham til å vurdere å legge inn årene.

– Vi tenker ikke mye på høytiden om bord. Jeg kjenner jo selvsagt litt på det når jeg ringer hjem og hører julepapiret bli pakket opp, men det er full fart igjen etterpå, utdyper Håpoldøy.

På den andre siden får familien noen goder av reisejobben fra faren. Da båten lå på verft på Las Palmas kom familien ned for å feriere.

Flytende laboratorium. At gamle Dr. Fridtjof Nansen var begynt å dra på årene kunne Håpoldøy bekrefte. Det varme klimaet og sjøvannet var ikke snill mot stålet.

– Den nye båten ser flott ut. Jeg gleder meg til å sette meg bak spakene. Det ser ut som om de har gjort en solid jobb i Spania, forklarer kapteinen.

Det meste av utstyret på båten er norsk, og de siste ukene har gått med å samkjøre dette.

– Det er som et flytende laboratorium, forteller han muntert.

Men et flytende laboratorium må bestå en rekke krav. De har blant annet vært gjennom støymålinger på NATO-stasjonen på Hæggernes og alt er tilrettelagt for at båten skal være så støyfri som mulig. Når man går mellom lugarene og motoren går, høres kun lyden av ventilasjonen ombord.

Jag og pes. Årene i Afrika har fått ham til å innse akkurat hvor mye jag og pes det ofte er i den norske kulturen. Og hvor lite som egentlig trengs for å være lykkelig.

– I varmen i Afrika trenger man gjerne ikke så mye. Her må vi ha hus, ny bil, og så videre. Vi bor oss nærmest i hjel hjemme i Norge, sier kapteinen og fortsetter:

– Selv om vi ikke får sett så mye på land, så får vi se ufattelig mange flotte steder.

Han har seilt opp og ned kysten av Afrika, besøkt Christmas-Island, Myanmar og Thailand. De har tilbrakt nærmere syv år i Midtøsten og seilt de Indiske hav. Kapteinen fra Askøy er hjemme når han først er hjemme, men i det han setter en fot ombord på "Nansen" er han klar for neste tokt.