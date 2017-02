– Jeg ble forbannet

– Her er det noen som har bare har dumpet alt, sier Fromreide idet han ser gjennom kommoden med klær som er dumpet rett foran grinden til det populære turområdet.

– Sånt gjør man bare ikke, sier han irritert.

Like nord for Fromritoppen senter er det en liten parkeringsplass ved siden av veien der man kan parkere for å gå tur i området. Det er her at noen har funnet seg til rette og dumpet flere møbler.

Blant tingene fant han også en kvittering som han mener må stamme fra den eller de som har dumpet dette. Kvitteringen er nå overgitt til eier av eiendommen, Morten Fromreide, som kommer til å anmelde forholdet til politiet.

– Forbannede idioter. Jeg skal rett til politistasjonen og anmelde dette, sier Morten Fromreide tydelig frustrert da AV kontakter grunneieren.



Nedverdiger seg

– Det er utrolig at noen er villige til å nedverdige seg så mye at de kaster bosset sitt på en annen manns eiendom, sier en svært oppgitt Terje Fromreide.

Han påpeker at det ikke er lange biten til gjenvinningsstasjonen der de kunne levert bosset for en femtilapp.

– Det er såpass mye at de sannsynligvis har fraktet det med en tilhenger og da er det helt ubegripelig at de ikke har tatt seg bryet med å kjøre til bossfyllingen med det samme, sier Fromreide, som både er fra og bor på Fromreide.

Teorien hans om hvorfor bosset er dumpet akkurat her er på grunn av parkeringsplassen som gjør det enkelt å parkere uten at det virker mistenksomt.

Fromreide er mest bekymret for at flere skal dumpe boss i området så lenge møblene blir liggende.

– Det farlige her er at dette kan være smittsomt. Terskelen for at andre dumper boss på området er betraktelig lavere når de ser at det ligger boss der fra før.

Derfor mener han det nå er viktig at bosset blir fjernet raskt, men han vil helst at de som har gjort dette skal fjerne det selv.

– De som har gjort dette må stå til ansvar, avslutter han.

Tips oss om ulovlig bossdumping på redaksjonen@av-avis.no

