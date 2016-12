Ulykken skjedde på Tveit torsdag ettermiddag.

Barnet er på vei til Haukeland universitetssjukehus, etter å ha vært innom Askøy legevakt. Det bekrefter operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt overfor Askøyværingen.

Tveit, Askøy. Trafikkulykke. Eit barn er påkøyrt av ein bil, og vert frakta til legevakt av familiemedlem. Politiet er på veg. — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) December 29, 2016

– Hendelsen ble meldt til oss klokken ti på to. Meldingen gikk ut på at et barn var påkjørt av en bil. Etter påkjørselen skal barnets mor ha kjørt mot Askøy legevakt, forteller Geitle.

Gutten er fire år gammel, og er ved bevissthet.

– Han kunne fortelle hvor han hadde det vondt. Skadeomfanget er imidlertid ikke kjent, sier Geitle, og forteller at mor og barn ble fraktet videre til Haukeland med ambulanse.

Har snakket med sjåføren

Nøyaktig hva som har skjedd, er også usikkert på det nåværende tidspunkt.

Hendelsen skal imidlertid ha skjedd i et boligområde, så det er foreløpig ingen grunn til å tro at ulykken skjedde i fart.

– Så vidt meg bekjent skal politiet møte moren og barnet på legevakten nå. Hendelsesforløpet vet vi foreløpig lite om, men vi har snakket med vedkommende som satt bak rattet i bilen som var involvert i ulykken, sier Geitle, og legger til:

– Politiet har kontroll på situasjonen.

Gutten skal ha vært bevisst da han ble kjørt til legevakten av moren. Han skal ha klaget på smerter, men mer enn det vites foreløpig ikke.

