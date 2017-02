SISTE: Trafikken går som normalt begge veier, men det er veldig glatt på stedet.

Det skrev politiet på Twitter like før klokken halv ti onsdag morgen.

Ifølge operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt skal det ha vært svært glatt på stedet der utforkjøringene skjedde.

Kronen forteller også at det skal ha vært snakk om fire biler – og ikke to – som først meldt på Twitter.

– Fire biler har kjørt av veien med kort tids mellomrom, sier operasjonslederen.

– Ikke meldt om personskade

Han har fått opplysninger om at veien er snølagt.

– Det er svært glatt. Vi har kontaktet veitrafikksentralen som skal komme ut på stedet, sier han.

Kronen forteller videre at meldingene om bilene kom nesten samtidig.

– Vi har registrert dette klokken 09.10. Det er ikke meldt om personskade.

Utforkjøringene skal ha skjedd i retning Kjerrgarden, like før Kjerrgardselva.

Les også: Har levert katten til dyreklinikken

Les også: – Hørte skrik og banking fra innsiden av grønn varebil

Dette skjedde

AVs utsendte på stedet, Magnus Danielsen, kan melde klokken 10.15 at en bil fremdeles står i grøften. I tillegg er NAF i ferd med å ta med en bil fra stedet.

Veronica Haugland som selv har kjørt i grøften med sin bil forteller at hendelsen startet da en bil som kom nordfra fikk sleng på bilen gjennom en sving.

– Bilen havnet deretter i motsatt kjørefelt og ut av veien. De øvrige bilene som har havnet utfor har prøvde å stoppe/komme seg unna når de har møtt på denne bilen, uttaler Haugland.

– Har saltet i hele natt

Trafikkoperatør i Statens vegvesen, Idar Sangolt, sier at de først fikk melding om at to biler var kjørt av veien.

– Noen minutter seinere kom det en ny melding om at ytterligere to biler hadde vært uheldige, sier Sangolt.

Han legger til at saltebiler har vært ute på Askøy i hele natt, men at det ofte «slår seg» på asfalten når dagslyset kommer frem.

– Vi kan ikke utelukke at det er glatt også andre steder på øyen, men foreløpig har vi ikke fått noen meldinger om det.

Følg Askøyværingen på Facebook!